梅啟明不滿被頒令破產　稱與梅媽失聯：看護話我知阿媽好掛住我

梅啟明早前在銅鑼灣「水門雞飯」餐廳工作期間因工傷引發的欠薪官司敗訴，並且他未能支付超過4.7萬元的訟費。餐廳遂向高等法院申請頒布破產令，法官認為梅啟明未能提供合理反對理由，遂頒令破產。

梅啟明稱同梅媽失聯很久。（陳順禎攝）

梅啟明今日（8/11）現身大埔亞視總台參加演員招募，他接受《香港01》訪問時表示：「今次嚟參加係想搵到一官半職咁，做茄喱啡都唔緊要，同埋總之有得玩就得。（生活上有困難？）生活上我係做緊嘢，我而家幫外判公司喺灣仔金紫荊廣場附近做園藝，嗰度啲花草全部由我負責。」

對於早前被法院頒令破產，梅啟明表示：「嗰啲係有排嘅事。（破咗未？）破咗都唔緊要㗎，都破過好多次啦，講句難聽啲都習慣咗。佢要我破都冇計，變咗我覺得香港嘅法律係唔公平。我破產都係因工受傷，前僱主一直都唔肯承擔我嘅醫療費，勞工處叫我入紙告佢，如果唔係咁就唔會發生呢樣事。對方到而家都冇賠錢畀我，12月會再上庭。」

梅啟明不滿。（陳順禎攝）

提到早前對外宣布將與泰籍女友查頌美（May May）舉行婚禮，梅啟明表示：「嗰啲事外啦，今日就唔講呢啲嘢啦，如果係關心我就隨緣啦。（分咗手？）唔係，點講好呢，呢啲聽隨自然。（搞唔搞婚禮？）婚禮嗰啲就搞嘅，不過就遲啲啦。（仲係MayMay？）都仲係嗰個。點解我今次嚟參加，係想透過亞洲電視同埋各大傳媒幫搵梅媽，因為佢失蹤咗。之前我撞返阿媽嘅看護，佢話我知俾姪仔炒咗，仲話我知阿媽好掛住我，叫我快啲搵阿媽，我想藉助傳媒嘅力量去搵到阿媽。」