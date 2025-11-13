金式森林大結局｜唐嘉麟為陳曉華擋車慘死　羅子溢一句話洩露真愛

《金式森林》是由無綫與騰訊聯合出品台慶劇，本周一至五晚九點半翡翠台播出最後五集！11月14日大結局，被罵「渣哥」的林耀（唐嘉麟KT飾）洗白，原來他「假出賣真護妹」，最終更為救林澄捨身擋車慘死，獲封全集MVP；羅子溢自加戲「想愛不敢愛」的虐心細節。



陳曉華嘅激動演繹，令到唐嘉麟呢幕嘅死更摧淚。（官方圖片）

11月14日播出最後一集大結局的《金式森林》，連日來在網絡引起極大迴響，網民對於林澄（陳曉華 飾）黑化、為何咁硬頸有十億都唔肯要、秋伯娘（龔慈恩 飾）竟是「沉底鱷」、高深（羅子溢 飾）對林澄有否特別感情等，均感到肉緊又好奇；不過昨晚最多人討論的，是被熱捧為第23集MVP的林澄哥哥林耀（唐嘉麟KT 飾）。

11月12日一集，方家二少學勤（陳浚霆 飾）看中林耀爭落周身債，欲以六千萬利誘林耀爆林澄大鑊、指證對方手持的是假遺囑；林耀表面答應出賣親妹，實際卻「反將學勤一軍」，在方氏兄弟舉行的記者會上，調轉槍頭反爆學勤出高價收買自己、並播出錄音為證，為劇情帶來極大反轉位。由於林耀人設爛撻撻又粗聲粗氣，加上裝作妥協出賣阿妹場口全程「樣衰衰」又「貪貪心心」咁，令不少網民對於他原來如此重情重義大表驚訝！

呢場戲，唐嘉麟聽到六千萬鬼咁掙扎、又貪貪心心咁樣，加上佢角色個底好花，網民都覺得佢會出賣陳曉華。（官方圖片）

但其實兩兄妹原來一早夾好要反爆方氏兄弟大鑊，加上唐嘉麟入肉嘅演繹，唔少網民都睇到好爽。（官方圖片）

不過高潮還在後頭，「廿四孝哥哥」林耀在陪伴林澄追查假遺囑關鍵人物葉醫師（葉凱茵飾）時，因秋伯娘及鄺偉樑（徐榮飾）背後搞鬼遇上人為車禍，林耀為了保護林澄，竟捨身「擋車」慘死，超有愛行為感動萬千網民：「阿哥好人到咁」、「好人死得早冇天理」、「阿哥真心錫個妹」、「好哥哥」、「呢一集係比阿哥的，由佢扮出賣到死拎盡MVP」、「阿哥，今集MVP係你的，由頭帶到尾」、「阿哥原來咁有雷」、「我都幾鍾意睇佢」、「KT演得幾好，編劇寫他變番好人真係唔錯」、「KT咁樣死真係好慘，但同時都演得好好」、「冇諗到阿哥原來咁有義氣同咁錫個妹，嗰下都幾感動。」

對於在結局周彈出兼獲封MVP，KT接受官方訪問時笑言：「我咁多套劇，從來未試過死得咁有價值，好多謝大家鍾意林耀呢個角色。」並謂很感恩今次監製林志華令他讓觀眾看到自己做壞人及搞笑以外一面。KT又指為了令林耀死得更有價值，設計角色時刻意於開段演得「衰格」一點，讓觀眾更能感受因反差而帶來的震撼：「我希望做出嚟個反差大少少，觀眾睇到我死會更加驚訝。」

其實KT與「妹妹」陳曉華已非首度合作，二人之前曾合作《迷網》及《異空感應》等，故這次合作除了不需要事前作任何特別溝通、一嚟便有默契外，更因早已建立了的感情而豐富了今次的演出：「我同曉華都識咗好耐，所以我真係好錫佢，真係當正佢係我個妹，佢都好畀到阿妹嘅感覺我。」、「我好欣賞曉華一路以嚟都好冇港姐嘅包袱，無論幾污糟、幾辛苦、或者要打生打死，佢全部都好畀心機去做，有時佢情願唔食飯都要睇晒啲分場去揣摩自己個角色，呢個妹好勤力、好值得欣賞。」、「今次拍《金式》我最難忘係，我撞車嗰一幕，Hera真係喊得好淒涼，我覺得好似真係有個妹好唔捨得自己咁，搞到我死咗都想喊。」

唐嘉麟同陳曉華合作無間，自然默契十足。（官方圖片）

其實昨晚的撞車戲還有另一大亮點，就是高深對林澄「愛得含蓄」的表現！當高深發現林澄車子被撞毁兼停在路邊後，即極緊張極速跑出車門兼大叫「澄！澄！」，這次亦是高深首次以「澄」代替「方太」稱呼林澄，有網民認為是衝口而出的愛的表現。而當看到林澄為哥哥哭得撕心裂肺、連被玻璃𠝹得滿手鮮血亦全無反應時，高深流露出極心痛的表情之餘，還一度嘗試觸碰林澄予以安慰，可惜最後還是放棄了……加上林澄瘋狂暴走後，看在眼裏、痛在心頭的高深，曾開到口想照顧林澄一生一世：「其實我一直想留喺你身邊」、「但你做嘅嘢，愈嚟愈令我失望…如果再有下次，我會離開」；前晚一集，林澄被趕出方家後在大宅門外冒雨向高深痛哭一幕，高深的眼神亦盡是心痛柔情，對林澄的感情不言而喻。

高深對林澄嗰種情深，由對白到小動作到子溢嘅神情，都滿滿感受到。（官方圖片）

其實《金式》在內地播映期間，高深與林澄這對「高顏值深澄CP」已甚為入屋，有網民更坦言期待二人再度合體開拍《金式》續集：「高深想碰林澄的手但又即刻縮手，很戳心」、「他們倆顏值太襯了」、「高深簡直就係一個帥氣騎士，守護公主林澄」、「被他們的感情感動到了」、「高深請你好好愛護林澄，她已經夠慘了」、「每看他們一次就心痛一次」、「集氣開第二部，高深和林澄組cp吧」。林志華透露，高森對林澄的「守護性深情」，是子溢主動構思的設定，皆因他覺得在這兩個角色身上加入微妙的感情元素，能令觀眾看得更投入，亦令結局周劇情更淒美動人，認真有心又有腦。