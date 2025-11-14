邱彥筒赴《魔法壞女巫》首映獲楊紫瓊主動合照　兼圓夢見Ariana

《魔法壞女巫：第二部》（Wicked For Good）香港將於11月20日上映，IMAX 預售戲票接近爆滿，掀起熱潮！而亞太地區首映禮昨日（11月13日）於新加坡環球影城隆重舉行，國際樂壇天后Ariana Grande等主演皆盛裝出席。香港人氣女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）亦獲邀亮相，以一襲向片中主角Elphaba的經典造型致敬的裝扮亮相，成功實現與偶像Ariana Grande近距離見面的夢想，並獲得國際影星楊紫瓊的主動問候與鼓勵。



邱彥筒以一襲向《魔法壞女巫：第二部》片中主角Elphaba的經典造型致敬的裝扮亮相。（官方圖片）

Marf難掩興奮地表示：「自看了上集，就變成了《魔法壞女巫》的忠實粉絲，亦在外國看了舞台劇，特別喜歡Elphaba這個角色。所以知道這套戲有續集，是一定要去睇的！而今集亦冇令我失望，作為粉絲真的看得很享受投入！」

談及此次受邀參與國際盛事的感受，Marf分享了一段深刻的心路歷程：「當親眼見到Ariana Grande與Cynthia Erivo的那一刻，我瞬間明確了自己的角色——我是代表香港而來。」她真摯地補充：「那份對她們的欣賞與敬佩，實在難以用三言兩語概括。我更深切的期望，是未來能以一名演員或表演者的身份，在國際舞台上再次與她們相遇。」

Ariana Grande &Cynthia Erivo&Marf（官方圖片）

而親切的楊紫瓊看到來自香港的Marf更主動走向Marf與她交談並合照，兩位不同世代的演員相談甚歡，成為首映禮上另一道美麗的風景。電影在下周四香港正式上映，撲飛請早！