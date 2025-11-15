二代蜘蛛俠Andrew Garfield驚傳已與這女星分手　今年2月才認愛

「二代蜘蛛俠」（Spider Man）安德魯嘉菲（Andrew Garfield）與女星莫妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）在日前爆出愛火，今年2月才公開戀情，愛得十分低調。



不過，在交往數月後，兩人驚傳情逝。

安德魯嘉菲（Instagram@andrew_garfield83）

八卦帳號「Deuxmoi」在IG限時動態中被粉絲問到：「Andrew和Monica還在一起嗎？」Deuxmoi回覆表示，日前收到相關爆料，該匿名信件的標題寫著：

結束了。

並直指兩人已在「兩周前分手」，不過該傳聞並未被證實，也讓粉絲仍抱持懷疑態度。

安德魯嘉菲和莫妮卡巴巴羅大約從2024年底、2025年初開始約會，今年2月才公開認愛，不過在何時到出愛火實際時間點並未公開。且安德魯嘉菲向來極度保護私生活隱私，因此分手消息是否屬實目前仍未知。

莫妮卡巴巴羅（Instagram@monicabarbaro）

安德魯嘉菲與莫妮卡巴巴羅在今年1月於「Best Performances」派對上，首次被捕捉兩人同框，7月更牽手出現在溫布頓網球賽場邊，8月還一起走上威尼斯影展紅毯，可說是愛的濃烈。

不過，安德魯嘉菲在宣傳《獵殺之後》（After the Hunt）開始，兩人就鮮少在公開場合亮相，也讓分手傳聞不脛而走。

