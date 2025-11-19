直播靈接觸｜凶宅清潔師遭女鬼上身　遇姆指大屍葬甲蟲周圍飛

《直播靈接觸》逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。於11月17日的節目，請來「真．凶宅清潔師」澤雄，他說清潔凶宅必備香燭，全因現場屍臭太勁，更恐怖的是屍蟲周圍飛。他憶述最深刻經歷，是同事突遭女鬼上身，神還原死者習慣，並泣訴「唔知去邊好」，令在場母親即時爆喊。



昨晚請來「真‧凶宅清潔師」澤雄擔任嘉賓。（官方圖片）

11月17日一集主題為「凶宅清潔師」請來真．凶宅清潔師澤雄現身說法，他表示除凶宅清潔外，本身亦擔任殯儀策劃工作。講到一般處理凶宅流程，首先是視察環境，澤雄解釋︰「因為唔知凶案現場血漬勁唔勁、爛肉同腦漿多唔多，用嚟決定用乜嘢清潔用品、防護衣物，跟住第二日先上門開工。」他透露拜訪每間凶宅，香燭是必備傍身物件，此舉跟宗教信仰無關，他笑說︰「因為現場一定會勁臭，香可以辟味去濕，隨身仲會有重裝口罩同全套防護衣物。」

Jojo未能接受凶宅清潔過程，面露難色。（官方圖片）

澤雄講到首次清潔經歷笑言有點失禮，當日雖然重裝防護到場，但那股臭味依然揮之不去，他說︰「臭味係來自屍體蛋白質變壞分解，第一日開工聞到嘅反應，係胃部出現反芻現象，要忍住唔嘔。現場仲佈滿屍蟲。」他解釋一般人講的屍蟲，其實屬於甲蟲類的「屍葬甲蟲」，可達姆指甲般大，恐怖處是會周圍飛。澤雄透露凶宅清潔師入行並無特別要求，亦不需要命格配合，只要不怕鬼、不介意在充滿臭味及佈滿血漬甚至腦漿的地方工作便可以。

屍蟲即屍葬甲蟲以腐肉為生。（官方圖片）

凶宅清潔法寶之一可消滅蟲卵及辟味。（官方圖片）

多年的工作經歷中，澤雄印象最深刻一趟，是為一名自殺女仔做清潔，他透露說︰「死者係家中獨女，為情喺屋企房間服安眠藥自殺。其實我哋連師傅一行6人去到出事樓層已覺得好陰森，lift門打開更加係陰風陣陣。入到屋死者父母同我哋交代點處理時，怪事就發生。」同行的一名同事竟然自行走入出事的房間扭開電視機、點香薰，就如回家一樣。面對他人質問時，該名同事回頭以女聲回應「我唔知去邊度好呀……」，死者母親聞言即時爆喊，她事後解釋不止聲線跟囡囡一模一樣，連返屋企開電視、點香薰的習慣亦一樣。最終要師傅出馬「講數」，讓對方放下執念離去。