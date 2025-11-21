33歲選秀節目出身男星「鼻腔發現腫塊」全面停工：沒想過這麼無助

現年33歲的歌手徐暐翔出身自選秀節目《華人星光大道》，以亞軍的好成績踏入歌壇，憑藉首張專輯《躍》獲得第35屆金曲獎最佳新人獎的提名。



近期正在準備第2張專輯的錄音工作，沒想到身體健康卻出現狀況，鼻腔內有腫塊，不得不宣布停工治療。

徐暐翔遺憾地公開暫時停工的消息。（Instagram@vash_hsu1105）

重感冒康復仍有鼻音 內視鏡照出腫塊

徐暐翔11月19日在社群平台IG上傳一段影片透露，9月底的時候經歷一場重感冒，出現喉嚨發炎、咳嗽跟鼻涕倒流等症狀，因為擔心延誤到專輯的錄音，第一時間趕忙去看醫生，後來感冒康復卻仍有一個嚴重的問題，那就是聲音一直都有鼻音，四處求醫始終沒有好轉。最後照內視鏡，發現鼻子裡有腫塊，轉診到台大醫院做切片檢查，甚至安排切片的那天還是他的生日。

面對突如其來的變故，徐暐翔坦言內心非常混亂，想到和老師、同事一起討論磨合，也收到非常多好聽的歌曲，結果在即將進入錄音期的時候，所有進度都被迫停擺，自己真的相當自責，每晚睡前都在期待隔天就會沒事，但每一次依舊是帶著鼻音進到錄音間：

從沒想過失去唱歌能力的自己會這麼無助，平時的練唱都變成深受打擊的事情。

錄音工作停擺 盼歌迷耐心等待

所幸切片報告顯示腫塊是良性，沒有大礙，只是因為長期的鼻涕倒流導致淋巴組織增生，透過手術就可以解決。徐暐翔和公司討論過後，決定將目前所有的錄音行程都取消，直至聲音好轉到可以錄音再繼續專輯的製作。他也請歌迷再等等，多給一點時間，有信心現在的等待，最後會獲得非常值得的成果。

