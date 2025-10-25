短劇最新排行榜＋推介：季小姐她光芒萬丈/太陽的背面/霸道婆婆

上周紅果周榜（10月13日-10月19日）中，前十名裏有9部作品是國慶檔上線的新劇，而《盛夏芬德拉》作為9月份播出的老劇，在拿下30億的播放量之後，依然以6825W（萬）的熱度位居第4，這份統治力讓一眾新劇望塵莫及。



周榜前十名中，現代劇佔6部，古裝劇4部。女頻（以女性為主要觀眾群）方面在題材上花式拓展，主角不論是離家、離婚還是嫁錯人，都可以活出自己的精彩，大女主劇氣質明顯。

紅果周榜（10月13日-10月19日）（DataEye - ADX）

男頻劇相比之下就比較尷尬，僅有《太陽的背面》一部偏男頻的作品，周榜整體「陰盛陽衰」的格局十分明顯。

大女主劇內核相似，表現形式各有不同

隨着一批新劇的上線，在上周的榜單排名按月中，《盛夏芬德拉》下降了2位，前三甲被《回到70年代霸道婆婆帶我飛》《誰說離婚活不了，季小姐她光芒萬丈》《離家後我帶着女兒涅槃重生》包攬。有意思的是這三部劇都主打女性重活一回的敘事，儘管姿態不同，卻有着較為相似的內核。

《回到70年代霸道婆婆帶我飛》（微博@史瓦格家的娜娜）

回到70年代霸道婆婆帶我飛

《回到70年代霸道婆婆帶我飛》屬於年代劇範疇，以日均7905.9w的熱度拿下周榜冠軍。這部劇在穿書重生的基礎上，還進行了雙女主穿書的改進，女主姜南溪（馬曉偉 飾）雖然穿書重生了，但是主要的戰鬥力輸出卻是由婆婆來完成，就像劇名錶現的那樣，主要依靠婆婆帶飛。

婆婆的主要打法就是扇手掌，作為全劇的「掌公主」，這一角色迥異於一般短劇裏的惡婆婆。在婆媳關係方面，加入了母女情的展現，擺脱了婆媳對立、婆媳和睦這樣的二元模式，而是讓婆婆成為女主的武力輔助，兩人配合得天衣無縫。

另外由清川飾演的男二沈傲天，也給觀眾留下了深刻的印象。在全劇的95集當中，沈傲天幾乎沒有一集不挨手掌。配合手掌而來的還有獨特的音效，構成了本劇的特有的「名場面」，比起劇情的推進，很多觀眾更盼着下一個扇手掌的時刻快快到來。

誰說離婚活不了，季小姐她光芒萬丈

《誰說離婚活不了，季小姐她光芒萬丈》（以下簡稱《光芒萬丈》）位居上周周榜第二。

趙早兒飾演的季姝在經歷了老公出軌等一堆糟心事後，終於從泥潭中脱身，開始帶着女兒重新開始。宋晨飾演的頂級大佬傅政嶼一眼看中了季姝，果斷出手扶持，幫助她開啟新的事業，上演了一齣「霸道總裁愛上帶娃的我」。這種披着霸總劇外衣的女性勵志題材的作品較容易出爆款，《光芒萬丈》和此前紅果播放量破10億的《幸得相遇離婚時》就有異曲同工之處。

《誰說離婚活不了，季小姐她光芒萬丈》宣傳圖（微博@樂小俊a）

男主的一往情深和女主的曲折遭遇構成了劇情張力的來源，也是兩人感情升温的跳板。找工作被刁難，男主來救。離婚需要律師，男主去請，無論季姝遇到什麼困難，及時雨一樣的男主都能出現並搞定。看完全劇之後不得不感慨一句，劇中的角色都是正常人，唯有男主是戀愛腦。

《離家後我帶着女兒涅槃重生》和《回到70年代霸道婆婆帶我飛》的類型一致，在年代劇中屬於質感比較紮實的作品，同時也是男女主二搭之作。為了逃離原生家庭重男輕女的束縛，秦江南（詹妮 飾）果斷帶女兒逃離家庭，在遇到殘疾軍人趙寧升（邱柏皓 飾）之後，兩人開始了一段改寫命運的嶄新人生。

這部劇裏女主智鬥渣男前夫、獨立創業等劇情節奏緊湊，爽感十足，雖然不乏狗血之處，可情感戲鋪墊細緻。比較難得的是，秦江南和趙寧升兩個角色都是有血有肉，各自都有強大的精神內在，即使孤身一人也能闖出一番事業。這種不需要互相救贖，相遇讓人生更圓滿的戲碼，格外動人。

能上榜的男頻劇，越來越不典型了

比起全面開花的女頻，男頻顯然滿足不了觀眾多樣的需求。上周榜單上唯一一部偏男頻的作品，就是《太陽的背面》。之所以說它偏男頻，是因為這部劇從女頻中汲取了不少元素，相當於復仇懸疑的底子，蒙上了一層現言的外衣。

《太陽的背面》（小紅書@°素錦流年つ）

太陽的背面

《太陽的背面》的核心驅動力是復仇。蕭暮沉（申浩男 飾）的女友慘死，而他因為受到刺激而精神失常，被送進了精神病院。為了復仇，蕭暮沉精心設局，挑撥幾個兇手之間的矛盾，讓他們自相殘殺。這部劇裏「法外狂徒」一般的設定，確實是掩不住的男頻氣質，但是具體到角色身上，比如蕭暮沉對女友的深切愛戀、蕭暮沉本人身上的破碎感和復仇中的「瘋批」氣質，都更接近女頻的審美和喜好。劇中的燒腦感鮮明，配合上絲滑流暢的劇情反轉，確實有足夠的吸引力。

男女主的表演同樣可圈可點，除了蕭暮沉的「瘋批感」之外，女主翟一瑩一人分飾三角，心心念唸的白月光是她，男主精神分裂產生的復仇女是她，惡毒反派的替身還是她。這種精心復仇、環環相扣的懸疑劇，看到最後確實有大仇得報的快感，可男主的結局也令人唏噓不已。好在結尾處申浩男和翟一瑩的手寫信，給了觀眾一些安慰，同時也顯示出了劇組的誠意。

此外，上周的其他上榜作品也各具特色。像男女雙強的古裝愛情劇《遙相思》、表現日久生情的現言劇《唯她是圖》、重生加宅鬥題材的《換親嫁世子，我照樣風光當主母》、萌娃題材的《撿閨女後，受氣王爺被旺成了皇帝》、玄幻題材的《落魄真千金是天道親閨女》等，均有不錯的市場反饋。

上周，短劇市場上題材比較多元。年代、現言、懸疑、萌娃等題材都湧現出了亮眼的作品。整體形勢是女頻劇壓倒男頻劇，不知男頻劇何時能扳回一局？另外《盛夏芬德拉》還能在榜單上停留多久？對於這些疑問，獨舌短劇將持續關注，再探再報。

