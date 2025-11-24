吳若希佛山開唱透露想定居　自爆40歲退休稱「仲有7年可以唱」

「吳若希《Gossip of Me》演唱會」佛山站，日前在佛山萬豪酒店千燈湖宴會廳•尚梯館圓滿完成，全場爆滿，吳若希（Jinny）把她所有首本名曲也帶到佛山送給當地歌迷，也請來了Aster劉芷君為特別嘉賓。



「吳若希《Gossip of Me》演唱會」佛山站圓滿完成。（官方圖片）

今次Jinny佛山站個唱也是致力打造大灣區場館文化的佛山尚梯館的首炮項目，主辦單位尚梯娛樂表示：「希望場館文化能令歌手和消費者更加投入和享受每一場演唱會。」

Jinny一出場便一口氣唱了《炊煙》和《暗湧》，之後她說：「今年係我入行第15年，今次演唱會主題係《Gossip of Me》，咁多年嚟唔開心又係咁樣過，而家大咗，又經歴咗咁多事，我覺得只要做好自己，無論遇到任何Gossip，我都係最好嘅吳若希。」此時台下有觀眾大叫要和Jinny一起變老，Jinny笑說回應：「同我一齊變老？好吖，我希望我可以唱到40歲，今年33歲，仲有7年可以唱，之後我就退休，但係唔緊要嘅，我覺得每一次要珍惜我哋可以見到面嘅機會，」接著Jinny便唱出《愛要撐下去》和《第一天失戀》。

Jinny十分受歡迎。（官方圖片）

在換過另一套服飾後，Jinny再次回到台上並表演了《召喚絲》、《可以背負更多》和《眼淚的秘密》，她更到台下和觀眾握手互動，場面非常熱鬧。接著Aster便出場又唱又跳經典國語歌《Bad Boy》，Astor說：「很開心和榮幸可以到佛山做Jinny的演唱會嘉賓，今次是一個很好的學習機會，希望之後有更多機會和大家見面。」

Jinny演唱會嘉賓Aster表演經典國語歌《Bad Boy》。（官方圖片）

及後Jinny唱出《錯過了》、《火和火柴》、《我懂了》、《我沒有傷心》，「我好想多謝我嘅Fans，有咗佢哋我先可以收到咁多愛，由出道到而家呢15個年頭，中間發生好多事，有一班人依然係我身邊陪伴住我，所有人我都好珍惜，多謝佢哋曾經係我生命之中出現過，所以好多謝各位今晚嚟到現場支持我，送俾大家《感激跟你能夠遇見》。」在唱此曲時Jinny亦一時感觸流淚，最後她以一首大家也能一起唱的《越難越愛》為個唱佛山站畫上圓美句號。

Jinny唱歌時感觸流淚。（官方圖片）

完Show後Jinny表示：「終於完咗《Gossip of Me》嘅佛山站，呢度係我一個非常熟悉嘅地方，因為《巨塔之后》就係喺度開機同拍攝，所以今次係表演場地尚梯館畫上見到佛山萬豪酒店嘅大堂，啲回憶即刻返晒嚟，諗起係度曾經住咗三個月，當然呢三個月係好開心同舒服，好有親切感，好似返咗第二個屋企。加埋今晚觀眾嘅反應非常好，大家語言接近，同聲同氣，加埋環境好好，大家又鍾意聽我嘅歌，所以有機會嘅話我真係想係佛山定居。」