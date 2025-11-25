《新聞女王2》客串臥虎藏龍！曾任謝賢張國榮替身、少女版關詠荷

《新聞女王2》由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。24日晚一集鏡頭下的配角大有來頭！飾演失業攝影師Gary現實擁10牌；「大寶」是張國榮、謝賢替身；女兒神似關詠荷；助手竟是中大法律學霸！



曹銦玲（官方圖片）

昨晚（24日）一集《新聞女王²》繼續是「升降平台倒塌意外」個案。文慧心Man姐（佘詩曼飾）、劉艷（王敏奕飾）及張家妍（李施嬅飾）出盡板斧披露真相及幫苦主發聲、以逼令電影公司正視責任兼作出合理賠償；另邊廂，攝影師工會發起罷工行動……經各方齊心努力，電影公司負責人終作公開道歉，事件中重傷攝影師大寶（黃煒溏飾）亦已獲合理賠償……

值得留意的是，「升降平台倒塌意外」個案其實臥虎藏龍，不少客串演出的演員本身均具有一定實力。

1. 方紹聰（奶仔）飾演被封殺攝影師Gary

Gary因為上SNK接受專訪幫大寶哥發聲時身份外洩、遭到電影公司封殺致走投無路，只能暫時放棄專業轉做外賣。Gary的角色，帶出了「失業中年，何去何從」的苦況，在內地播出時引發不少迴響，同時亦衍生了AI的出現、導致大批職場人士要面對失業問題等社會問題，獲內地觀眾大讚夠「寫實」夠「共情」：「每一集都可能找到自己的縮影」。奶仔在劇中的演出亦相當到位，完全演活了Gary的迷失與掙扎。

方紹聰（官方圖片）

劇中的奶仔不知何去何從、但現實中的奶仔卻目標明確。由於深知藝人不是穩定職業，所以奶仔早已考獲多樣技能及專業資格，根據資料，他個人至少持有10款車牌、同時亦擁有二級船牌、潛水教練牌及滑雪教練牌等，早前又轉型做推拿師，堪稱周身刀，張張利。另早於半年前，奶仔又為自己定立了操出鋼條身形目標，結果真的由83公斤減至66公斤，學習能力、行動力、意志力及毅力均相當驚人。

方紹聰（官方圖片）

2. 黃煒溏（溏哥）飾演重傷攝影師大寶哥

飾演大寶的黃煒溏（溏哥），除了是資深綠葉演員、同時亦是資深武師。曾為逾10部電影擔任武師的溏哥，具動作指導經驗多年，並曾當過知名藝人謝賢及張國榮等人的替身。另溏哥亦是香港影視界為數不多持「煙火特別效果牌」者，據資料顯示，現時仍在行內從事相關工作的持牌人數不足10人。

黃煒溏（官方圖片）

幕前演出方面，溏哥多數飾演奸角，但鏡頭後卻是一名「絕世好爸」。溏哥跟太太結婚多年，育有一子一女，為了以身作則，從長女出生開始戒煙至今，並一改以往夜夜笙歌的生活習慣，早睡早起兼戒講粗口，至今30年。

黃煒溏（官方圖片）

3. 布樂文（JB）飾演大寶助手Scott

布樂文飾演的Scott，是「升降平台倒塌意外」輕傷者，上一集，Scott在電影公司「威逼」下協助上演「公關騷」，神情百般不願及無奈；昨晚一集，Scott搖身一變成為罷工行動的牽頭羊，霸氣十足兼具說服力。由於布樂文本身是中印混血兒，樣子亦十足十外國人，不少網民對於他能操流利及標準廣東話大感驚艷。

布樂文（官方圖片）

其實JB除了是TVB Plus的固定主持外，更是學霸一名。除曾榮膺「香港傑出學生」及在香港學校戲劇節中勇奪「傑出演員獎」外，還曾報讀中大商業及法律雙學位。另JB中學時期還曾擔任過足球隊隊長、並懂得吹色士風及彈琴，相當多才多藝。

布樂文（官方圖片）

4. 曹銦玲（Natalie）飾演大寶女兒

劇中飾演具正義感又孝順的大寶女兒的曹銦玲（Natalie），昨晚一集有不少發揮機會，並憑藉清純面孔引發迴響，獲網民大讚靚女。2021年透過藝訓班加入無綫的Natalie，憑藉《Hands Up》中以「玲玲姐姐」及「蚌蚌公主」成功入屋，大受大人細路歡迎，並曾因樣子酷似關詠荷，獲封「少女版關詠荷」。

曹銦玲（官方圖片）

曹銦玲（官方圖片）

憑藉《Hands Up》中以「玲玲姐姐」及「蚌蚌公主」成功入屋。（官方圖片）

劇集方面，Natalie曾參演處境劇《愛·回家之開心速遞》、《靈戲逼人》、《黑色月光》及《反黑英雄》等，其中更因在《反黑英雄》中演過姚子羚「背替」而引起高度關注，網民激讚在劇中「閃現正面」的Natalie有仙氣、「好GFable」、「好Pure好True」，及皮膚Keep得勁好。另Natalie 4歲時還曾參與電影《絕種好男人》拍攝，並在電影中和任賢齊演出。

曹銦玲《反黑英雄》中曾演姚子羚「背替」。（官方圖片）