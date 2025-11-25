新聞女王2｜吳業坤王敏奕超強CP感！自創情侶小細節增貼地感

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。「明艷CP」吳業坤、王敏奕成功入屋，獲封Man姐子傑2.0！24日晚一集劉艷（王敏奕 飾）代攝影支持男友（吳業坤 飾）罷工，甜蜜爆表；吳業坤更自爆與王敏奕構思「貼地甜蜜招式」！



吳業坤王敏奕「明艷CP」成功入屋。（官方圖片）

王敏奕神模仿「長氣說教Man姐」

昨晚（24日）一集的「升降平台倒塌意外」個案。家明PM（吳業坤飾）在劉艷（王敏奕飾）鼓勵下、參與了攝影師工會發起的罷工行動，劉艷期間還不忘神模仿「滔滔不絕說教Man姐」，場口搞笑。

劉艷扮Man姐好好笑。（官方圖片）

劉艷扮Man姐好好笑。（官方圖片）

劉艷扮Man姐好好笑。（官方圖片）

其實昨晚坤哥與敏奕有三場互動均非常甜蜜。第一場，劉艷因將獨家料拱手讓給SNK遭Man姐（佘詩曼飾）鬧爆，眼見劉艷被鬧到眼濕濕兼冇晒心機，乾坐一旁的PM忍不住「心痛扁嘴」，一切無聲勝有聲。

劉艷遭Man姐鬧爆。（官方圖片）

呢啲齋眼神嘅互動，都好甜蜜。（官方圖片）

呢啲齋眼神嘅互動，都好甜蜜。（官方圖片）

第二場，當工作中的PM掙扎應否參與罷工行動時，作為「公開平台」始創人的劉艷不但全力支持：「我覺得你想做就應該去做，最重要係對自己有交代」，還幫PM「代攝影」以實際行動支持男友，令PM感動得將劉艷一擁入懷。

劉艷全力支持男友。（官方圖片）

「明艷CP」之所以咁甜蜜，敏奕甜美笑容應記一功。（官方圖片）

第三場，在大寶（黃煒溏飾）與莎莎（陳楨怡飾）的記招上，PM被感動至眼濕濕，此時劉艷以疼愛Tone甜笑說：「一陣眼鏡起霧又畀人笑」，巧妙地重現吳業坤經典爆笑事件「眼鏡起霧」，相當有心思。

PM被感動至眼濕濕。（官方圖片）

估唔到咁都Tag到「眼鏡起霧」。（官方圖片）

呢個甜笑，絕了。（官方圖片）

「明艷」CP獲讚在公在私都是好拍檔

其實早於首周，坤哥向敏奕施展「摸面殺」已冧爆不少網民，隨著「明艷CP」甜蜜事件愈積愈多，網民的含糖量亦與日俱增：「他們倆真的好可愛，相處模式很好玩，一起工作又很互補」、「Man姐和阿傑2.0」、「真心相愛，一起成長，太感動了」、「很喜歡明艷CP，很自然、很真摰」、「這一對也太甜了，糖份爆表」、「很有大學生戀愛Feel」、「這對談戀愛看得我很舒服」。

睇吓幾甜蜜。（官方圖片）

為了令「明艷CP」更貼地更有說服力，坤哥透露與敏奕有構思不少情侶甜蜜小細節：「我哋主要會傾吓、睇吓會唔會可以滲到啲情侶嘅感覺出嚟、但又唔會好突兀。譬如話會唔會大家飲埋同一支水？開會時癡埋少少，冇咗個邊界感，希望觀眾可以睇到呢啲設計啦。」

第四集劉艷勁唔醒水係咁講錯嘢，PM為咗阻止佢繼續禍從口出，只好掩住佢把口，劉艷事後知道PM嘅心意後忍唔住甜笑。呢一幕確係既爆笑又Sweet嘅。（官方圖片）

劉艷第四集成功過咗神秘解謎網站第一關時，佢第一時間將手搭落PM膊頭度，勁有發展穩定嘅情侶Feel。（官方圖片）

另敏奕早前在優酷官方社交平台踢爆坤哥是《新聞女王²》中的「口水肩專用戶」，敏奕：「因為佢成日食嘢嗰陣，將服裝組特別為佢預備嘅衫整污糟，所以劇組就特登幫佢準備咗呢個BB嘅……（口水肩）我哋冇一個有咁嘅需要。」坤哥聞言搞笑回應：「我可以用到60歲！」

坤哥原來食嘢咁論盡嘅，笑死。（官方圖片）