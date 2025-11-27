月攏雁西歸劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員關係圖＋角色簡介

《月攏雁西歸》陸劇又名《指夫為妻》，改編自同名漫畫。有聿楓作為編劇，甄永波、甄永濤為執導，由劉也、譚曉凡領銜主演的一套以古装爱情喜劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《月攏雁西歸》11月27日播出。（微博＠騰訊視頻）

《月攏雁西歸》電視劇情大綱

講述了在聖上「指夫為妻」的旨意下，女扮男裝的體弱大學士芮祤（譚曉凡 飾），與英勇豪爽的將門真男兒南辰筱（劉也 飾）結為夫妻的故事。這對身份錯位的「夫妻」在新婚之初互相猜忌試探，芮祤需極力隱藏女兒身，而南辰筱則懷疑這位「夫君」的來歷；然而，隨著兩人被捲入朝堂權謀與家族秘密的紛爭，他們從對立走向合作，在共患難中逐漸欣賞彼此的智慧與正直，最終揭開身份、化解陰謀，實現了先婚後愛的真摯愛情。

《月攏雁西歸》播出時間｜最新追劇日曆

《月攏雁西歸》電視劇幾時播？《月攏雁西歸》於11月27日播放，一共有24集，由騰訊視頻播放。

《月攏雁西歸》演員

劉也 飾 南辰筱

表面是潑辣凶悍的將門虎女，實則為戰功赫赫的男兒身，正直豪爽、武藝超群。

劉也 飾 南辰筱（微博＠劉也Yea工作室）

譚曉凡 飾 芮祤

表面是體弱多病、才高八斗的大學士，實則為背負家族秘密而女扮男裝，心思縝密、隱忍堅韌。