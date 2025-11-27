毒舌家庭劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員角色簡介

《毒舌家庭》陸劇，有彭旭、孫昊宇、孫韶康、楊玉婷、曾玥作為編劇，束煥、王晉為執導，由李雪琴、孟鶴堂領銜主演的一套以都市輕喜劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《毒舌家庭》於11月27日播出。（微博＠毒舌家庭官微）

《毒舌家庭》電視劇情大綱

講述來自遙遠仙女座星系的一對毒舌母女（蔡明 飾 蔡曉鶯、李雪琴 飾 李莉黎），因執行一項對地球人的觀察任務而意外滯留。為了能深入研究，理性冷靜的李莉黎與地球人孟航（孟鶴堂 飾）協議結婚。然而，她的毒舌老媽蔡曉鶯也強行入住，與孟航那不靠譜的親爹老孟（楊皓宇 飾）成為親家。這個「散裝家庭」在同一屋簷下生活，外星母女的絕對理性和互懟屬性不斷與地球父子的人間煙火氣發生爆笑衝突。

《毒舌家庭》播出時間｜最新追劇日曆

《毒舌家庭》電視劇幾時播？《毒舌家庭》於11月27日播放，一共有24集，11月27日起騰訊視頻全網獨播，會員每日12點更新，首更3集 SVIP搶先看1集

毒舌家庭官微

《毒舌家庭》演員

李雪琴 飾 李莉黎

來自仙女座星系的理性外星人，為了觀察地球人類而與孟航協議結婚的冷靜毒舌女兒。

李雪琴 飾 李莉黎（微博＠毒舌家庭官微）

孟鶴堂 飾 孟航

莫名其妙娶了外星毒舌女、生活備受衝擊，努力適應散裝家庭的憋屈地球人丈夫。

孟鶴堂 飾 孟航（微博＠毒舌家庭官微）

蔡明 飾 蔡曉鶯

意外滯留地球、強行入住女兒家，與老孟成為親家的資深毒舌老媽。

蔡明 飾 蔡曉鶯（微博＠毒舌家庭官微）

楊皓宇 飾 孟謙萬

孟航的不靠譜親爹，與毒舌老媽蔡曉鶯頻繁交鋒，是家中的火藥桶和開心果。