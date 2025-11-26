新聞女王2｜飛爺回歸模仿Man姐　鄧智堅竟是80後被讚撞臉劉德華

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。25日晚一集，集體食物中毒事件真相曝光，關鍵竟是SNK前新聞總監飛爺（鄧智堅飾）回歸解謎。飛爺不僅帶來精彩笑料，另一位戲骨「惡人王」鄭恕峰也以良心老闆弘哥形象成功洗底，兩大配角成為本集焦點！



25日晚一集，飛爺（鄧智堅飾）回歸。（《新聞女王2》劇集截圖）

昨晚（25日）一集《新聞女王²》，Man姐（佘詩曼飾）出盡力向詩晴（高海寧飾）爭取「駐政總傳媒」，與此同時，爆發了一宗疑似集體食物中毒事件，良心食堂弘記老闆弘哥（鄭恕峰飾）慘遭唐芷瑤（陳曉華飾）瘋狂抹黑賺流量；Man姐與家妍（李施嬅飾）則拒絕跟車太貼就事件進行抽絲剝繭調查，結果揭出中毒真相竟與保健品公司有關，而協助Man姐解謎的關鍵人物，竟是已辭職的SNK前新聞總監余英飛飛爺（鄧智堅飾）。

飛爺上季飲奶茶飲到出晒名。（《新聞女王》劇集截圖）

網民讚飛爺為劇集畫龍點睛：Milk Tea King is Back

飛爺第二季的回歸絕對是昨晚一集高潮所在。除了飛爺的招牌式細節：「珍珠奶茶」、「撻手指」、「乾笑聲」、「奸奸地嘅笑容」、「古惑眼」、「卡通聲語調」、「許文強式西裝Look」，加上他拋完金句寸爆Man姐「我唔會話退出之後又復出咁架喎」，再抵死地神還原Man姐第一季經典金句：「聽住，我余英飛用我咁多年嘅聲譽同前途做賭注，我淨係示範一次，畀你哋睇吓咩叫做新聞嘅極致！」，令不少網民大叫爽爆兼笑死，並讚嘆「Milk Tea King」回歸後變得更可愛：「飛爺回歸的整集快要把我笑死了」、「這季飛爺不知怎的變得可愛了」、「Milk Tea King is Back」、「我真係好鬼死鍾意奶茶飛」、「飛爺回歸必有笑料」、「余伯...笑死我了」、「飛爺簡直將劇集畫龍點睛」、「期待飛爺整頓SNK」。

飛爺好介意啲人叫佢余伯架。（《新聞女王2》劇集截圖）

飛爺呢吓神還原Man姐經典場面，真係神態、手勢連個頭嘅「擺位」都學到足架，專業！（《新聞女王2》劇集截圖）

除「搞笑飛爺」令人眼前一亮，鄧智堅的「易」齡變法亦驚艷不少網民。出名演乜似乜的智堅，過去一年戲路不但多元、且年齡層兼造型相當多變，有《奔跑吧！勇敢的女人們》的型格年青「情深經理人」、有《反黑英雄》的市井「好爸爸道友」、及《虛擬情人》的樸實「卑微小男人」等，去到《新聞女王²》智堅更升呢成為「余伯」、且舉手投足都散發著「阿伯味」，這亦是飛爺這季給出最大的喜感點。

鄧智堅曾飾演《反黑英雄》的市井「好爸爸道友」。（官方圖片）

鄧智堅曾飾演《奔跑吧！勇敢的女人們》的型格年青「情深經理人」。（官方圖片）

鄧智堅曾飾演《虛擬情人》的樸實「卑微小男人」。（官方圖片）

不過其實現實中的智堅只是80後，之前他在社交網上載劇集宣傳照時，青靚白淨的精神樣徹底驚艷網民，更獲讚撞樣劉德華：「嘩！成個劉華咁嘅樣」、「飛爺變番飛仔」、「飲珍珠奶茶果然可以養顏」、「型呀」、「後生咗咁多」。

但其實真實狀態嘅智堅勁後生，仲要有啲似劉華同江華。（官方圖片）

有「御用社團叔父」之稱的鄭恕峰，由於外表勁有霸氣，過往多飾演惡霸／奸角；由於鄭恕峰多年來演活無數惡人角色，故曾於無綫綜藝節目《Sunday 好戲王》中獲頒「另類好戲王 - 惡人王」殊榮，可謂「惡出名堂」。這次鄭恕峰一改戲路，飾演樂善好施的餐廳老闆一樣入型入格，尤其請求詩晴協助餐廳闢謠一part，無辜清白樣更是令人動容，成功洗底！自小對演藝已甚有興趣的鄭恕峰，曾獲TVB第五期藝訓班取錄，可惜當時因父親患病放棄入讀，及後輾轉到2015年才正式加入TVB。

鄭恕峰今次「洗底」做暖心食店老闆，都有唔少發揮架。（《新聞女王2》劇集截圖）

鄭恕峰笑容，其實好親切祥和。（《新聞女王2》劇集截圖）

鄭恕峰雖然已經70歲，但依然活力逼人。熱愛運動的他，近年經常參與不同的單車及馬拉松跑步等賽事，今年9月更成功踩單車挑戰登上珠穆朗瑪峰，體魄遠勝不少後生仔！