新聞女王2第10集｜鄧智堅捲食物中毒案　王敏奕力邀其出山幫手查

TVB劇集《新聞女王2》今日（25日）一集講到一宗「食物中毒」案，陳曉華為了流量不惜造謠「弘記小廚」，指他們後廚臟亂而導致集體食物中毒。即使高海寧與弘記小廚老闆私交甚篤，但礙於她為政府官員，身分敏感必須避嫌，所以她無法出手相助。佘詩曼及王敏奕不讚同陳曉華博流量而不留後路的做法，所以主動介入及跟進，亦來到弘記小廚調查真相，最後發現食物中毒案中有一位熟悉的身影。

陳曉華為了流量不惜造謠「弘記小廚」。(影片截圖)

即使高海寧與弘記小廚老闆私交甚篤，但礙於她為政府官員，身分敏感必須避嫌。(影片截圖)

佘詩曼及王敏奕最後發現食物中毒案中有一位熟悉的身影。(影片截圖)

這一位熟悉的身影原來就是「飛爺」鄧智堅，他同樣因「食物中毒」留醫，王敏奕與吳業坤前往找他時，重出江湖的鄧智堅已經發現「食物中毒」其實與保健品有關。但其實保健品的「吹哨人」一早已向SNK爆料，表示保健品與「食物中毒」案有關，揭露藥廠隱瞞禍害，但爆料後吹哨人便人間蒸發。佘詩曼與李施嬅各出奇謀，誓要比對方先一步找出保健品的吹哨人。

這一位熟悉的身影原來就是「飛爺」鄧智堅。(影片截圖)

重出江湖的鄧智堅已經發現「食物中毒」其實與保健品有關。(影片截圖)

王敏奕與吳業坤力邀鄧智堅出山。(影片截圖)

鄧智堅出山做卧底。(影片截圖)

其實保健品的「吹哨人」一早已向SNK爆料。(影片截圖)

佘詩曼與李施嬅各出奇謀，誓要比對方先一步找出保健品的吹哨人。(影片截圖)

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

