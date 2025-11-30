舊金山美容院｜陳孝萱心臟病發送醫　連晨翔崩潰堪稱哭戲代表作

陳孝萱演出台灣TVBS原創劇集「舊金山美容院」，劇中她因被威脅不得透露兒子江之浩（連晨翔 飾）的身世秘密，導致心臟病發緊急送醫，兩人在這場戲情感大爆發，淚水關不住。陳孝萱光站在鏡頭外，眼淚就直直滴落，而連晨翔演到情緒潰堤，甚至連修水龍頭也哭得唏哩嘩啦，堪稱哭戲代表作。



戲裡接到母親送醫火速奔回家，談到這場奔跑戲，連晨翔坦言當天氣氛非常沉重：「整個劇組幾乎都穿黑色，看起來非常嚴肅。」回憶看到媽媽被抬上救護車時，他腦袋一片空白：「就是著急，只想知道媽媽現在的狀況，那個瞬間只有一個念頭：我要陪著她。」回到家中，他在廚房替母親更換水龍頭，邊安裝邊自責，最後情緒潰堤。

談及劇中多場落淚戲，連晨翔說：

應該是我拍過最多哭戲的作品，但我不覺得哭是唯一重點，劇本的情緒太紮實，跟著角色走，情感就會自然流露。

飾演江媽媽的陳孝萱，表示救護車那場戲，她雖然在鏡頭外，卻無法不被孩子們的情緒牽動：「聽到之浩、之璐喊『媽！』，眼淚就自己流下來了，情緒完全藏不住。」她笑說還被導演提醒不能太早落淚，透露整場戲拍完，心情還是難以平復。

這次飾演熱情又義氣的賴秀容，受到觀眾喜愛，她也開心表示：「有人說看到秀容就像看到自己的媽媽，我自己也很喜歡這個角色。有朋友說我的髮型太犧牲，但我很樂於挑戰不同樣貌的角色。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】