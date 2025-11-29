43歲男星健康亮紅燈「1個月暴瘦10公斤」：很珍惜現在的這一切

43歲男星王陽明與饒舌歌手蔡詩芸結婚多年，育有一名5歲女兒Katiya。他27日出席「蘋果愛美獎」擔任頒獎嘉賓時，大方分享自己維持健康的方式，不過他也自曝前陣子身體突然出狀況，一個月內暴瘦10公斤，已前往醫院做檢查，目前已恢復健康。



王陽明聊到體重管理時坦言，他偶爾還是會嘴饞吃炸雞，不可能完全戒掉，前陣子還因身體不適，體重從80、82公斤掉到72、73公斤，「因為高，所以看不太出來」。他表示已經去醫院做檢查，目前已恢復健康，並在兩周內靠「瘋狂進補」將體重增回到80公斤，不過他未透露詳細病因。

（IG@sunnyboyyy）

談到保養祕訣，王陽明分享「我覺得要多喝水、多流汗，也要有時間休息，盡量要發洩壓力值，如果身體太累或是不舒服，其實從皮膚就看得出來」。他強調肌膚狀況是健康的重要指標，因此會在戶外曬太陽、敷面膜和蘆薈，但會避免過度曝曬，皮膚能反映身體狀況，只要照顧好皮膚，就等於照顧身體。

在飲食控制方面，王陽明盡量減少油炸與重鹹食物，但他笑稱：

偶爾還是會吃一下炸雞。

並表示自己並不太在乎體脂。他提到有人為了把體脂降到10%以下，連水果也不能吃，但他坦言「我已經2、3年沒去量（體脂），如果我要瘦身，我會給自己一個時間」，認為「甜的、水果也不能吃，多痛苦」。希望透過健康生活延緩老化：

要愛惜自己羽毛，很珍惜現在的這一切。

