76歲金曲小姐驚傳入院　跌倒受傷臨時缺席大巨蛋演出「現況曝光」

《臺北大巨蛋 民歌大團圓》昨日（23日）聚集74位民歌手登台灣大巨蛋高歌，帶領全場歌迷穿越時光、重返民歌最燦爛的黃金年代，不過原本唱這次演唱會開場的「金曲小姐」洪小喬，前幾天因為不小心跌倒，被家人送醫。



洪小喬目前在家中休養，因此開場改為 「擎天七美」校園美女率先演繹「金曲小姐」洪小喬的成名作〈愛之旅〉、〈你說過〉。

來到節目第二篇章「你我都相信 我們曾走過年輕」，林隆璇、周秉鈞、馬毓芬、范怡文、于台煙等民歌世代代表接力登場，〈走出校園以後〉、〈第一支舞〉、〈無怨的青春〉依序響起，像翻開一本跨越四十年的青春記事本，其中周秉鈞在演唱〈第一支舞〉還化身為「舞會王子」邀民歌天后涂佩岑共舞合唱，兩人默契十足的旋轉步伐把全場觀眾帶回那個青春舞會的燦爛年代。

此外，「大學城」第一屆重唱冠軍林佳蓉、許淑絹再度合體，以〈愛的真諦〉、〈守住這一片陽光〉清亮和聲掀起全場回憶殺；值得一提的是，以美聲著稱的兩人與南方二重唱成為「全場合唱王」，同時參與個唱、大合唱的兩組歌手也分別參與9首經典歌曲演出，堪稱是民歌大巨蛋的「勞模」歌手典範，更是貫穿三代民歌的重要軸心。

於傳奇組合「鄉村二人組」李明德、王瑞瑜帥氣登台與新世代民歌手合唱〈捉泥鰍〉、〈小茉莉〉，童趣與純真在大巨蛋中央再度綻放；而楊培安〈愛情釀的酒〉、謝宇威〈那年我們十九歲〉接力點亮屬於成年後的青春記憶，唱到三首跨世代金曲〈童年〉、〈光陰的故事〉、〈萍聚〉則邀請此段落歌手一同上台合唱，多達17位歌手以多聲部輪唱，帶領數萬名歌迷肩並肩大合唱，掀起當晚最高潮。

