MAMA嘉賓朴炯植於香港大排檔被偶遇　夥同男親友引發十年懷舊情

韓國明星朴炯植日前在MAMA（Mnet亞洲音樂大獎）典禮上擔任了頒獎嘉賓。隨後，有網民在社媒分享了她在尖沙咀大排檔偶遇朴炯植的經歷，當時正值MAMA開獎前夕，而朴炯植延續了《十二使者》劇中的標誌性發型，更夥同ZE:A (帝國之子) 團體隊友任時完一同聚餐。



亞洲樂壇年度盛事「2025 Mnet亞洲音樂頒獎禮」（MAMA）於11月28、29日在啟德主場館舉行，韓國明星朴炯植在MAMA典禮上擔任了頒獎嘉賓。（網上圖片）

大排檔偶遇MAMA嘉賓朴炯植

亞洲樂壇年度盛事「2025 Mnet亞洲音樂頒獎禮」（MAMA）於11月28、29日在啟德主場館舉行。MAMA結束後有網民在社媒發文，稱在MAMA開獎前夕在香港尖沙咀的「興記夜宵」偶遇朴炯植和任時完，兩人一同聚餐。網民描述朴炯植以新劇《十二使者》中的標誌性髮型亮相，但因店內擁擠未上前合影；作為ZE:A團體隊友的任時完雖未被拍到照片，但被網民證實同行。

朴炯植任時完十年友誼

朴炯植和任時完的最初友情建立在偶像團體ZE:A時期，由於兩人在團體時期感情實在太好，經常被拍到親密互動，甚至一度在粉絲間傳出「男男CP」的趣聞，足見他們關係之親密無間。無論是朴炯植拍攝《青春月譚》、《低谷醫生》，或是任時完拍攝電影《緊急迫降》、電視劇《Tracer》時，他們都會互送咖啡車或餐車到對方的片場應援，這是韓國演藝圈表達支持最常見且真誠的方式。

當初朴炯植在宣傳《低谷醫生》時，曾出演隊友黃光熙的網路節目，當光熙問他「在隊友中你最喜歡誰」時，朴炯植毫不猶豫地回答「任時完」，讓光熙「崩潰」大叫。而搜尋朴炯植&任時完也會出現很多友情滿滿的歷史新聞，兩人一直關係很好，單飛活動也相當成功穩定。