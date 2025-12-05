廖碧兒憶述TVB恐怖工傷踩入深坑致脊骨骨裂　靠止痛藥死撐到煞青

藝人廖碧兒（Bernice）日前到新城廣播接受李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「Chur」到行》節目錄音訪問，憶述多年前拍劇時遭遇的一次嚴重意外，導致腰部脊骨骨裂，但她當時仍堅持完成拍攝，其堅毅態度令人動容。



藝人廖碧兒（Bernice）日前到新城廣播接受李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「Chur」到行》節目錄音訪問，憶述多年前拍劇時遭遇的一次嚴重意外，導致腰部脊骨骨裂，但她當時仍堅持完成拍攝，其堅毅態度令人動容。（官方圖片）

廖碧兒爆拍劇遇嚴重意外

Bernice透露意外發生在TVB拍攝最後一部劇集期間，當時正在中環拍攝外景，她不小心踩中一個被遮蓋的地面洞口，整隻腳陷入近三呎深的坑中，瞬間力量拉扯導致腰部嚴重扭傷。她起初以為只是普通扭傷，希望堅持完成工作，但後來痛楚加劇，求醫後才驚覺「後面骨頭斷了一點」，即腰部脊骨出現骨裂。

由於該劇是邊拍邊播的「緊接劇」，且接近結局篇，Bernice擔心影響播出進度，決定忍痛完成。她表示：「我一直食止痛藥，希望拍完佢，但喺最後兩、三個星期，傷勢已經嚴重到企都企唔穩，真係好痛，要工作人員喺鏡頭外扶住我。」她憶述：「佢哋一停機，好多人知道要扶住我。」

廖碧兒忍痛到煞青即入院

完成所有戲份後，Bernice立即入院接受治療，可是最初嘗試的小型手術效果不理想，24小時內便決定進行第二次手術，而那段時間為了專心休養，她隔絕了外界所有訊息，同時要暫停最愛的舞蹈，Bernice表示：「所以嗰時最擔心，好唔開心，開刀都唔知行唔行得番，但你唔做（開刀）就永遠都係咁，依家身體入面有嚿嘢喺到撐住條腰。」

康復後身體機能亦無法完全回到受傷前的狀態，例如舞蹈動作的幅度受限，她更因此練習詠春等功夫，鍛鍊身體穩定性和力量，繼續活躍於她喜愛的舞蹈與運動。