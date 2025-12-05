楊千嬅演唱會｜方力申拖大肚老婆恩愛撐場　何超雲疑帶新歡曝光

楊千嬅一連六場的演唱會於昨晚（4日）於紅館圓滿落幕。來到尾場，千嬅狀態大勇，一口氣唱足42首歌，打破自己的演出歌單紀錄！不過全晚焦點除了台上的千嬅，台下嘉賓陣容同樣充滿話題，除了方力申攜懷孕愛妻Maple溫馨現身外，賭王千金何超雲亦帶同疑似新歡到場！



楊千嬅一連六場的演唱會於昨晚（4日）於紅館圓滿結束。

作為千嬅多年的好友，方力申昨晚特意帶同老婆Maple到場支持。Maple身穿黑色緊身上衣難掩「巨肚」，目測懷孕多月，孕味極濃！雖然挺著大肚子，但Maple精神相當不錯，全程笑容滿面。

方力申特意帶同「巨肚」老婆Maple到場支持。

除了方力申夫婦，另一焦點落在何超雲身上。早前盛傳超雲與消防員未婚夫情變分手，昨晚她身旁出現一名神秘男伴陪同睇騷，疑似「新歡」曝光！

何超雲與其男伴於後台與千嬅合影。

千嬅人緣極佳，尾場吸引了大批圈中好友現身捧場，台下可謂「群星拱照」。當中包括周柏豪、草蜢、吳若希、江海迦等藝人好友。

+ 5

除了好友支持，千嬅家人亦總動員出動。老公丁子高全程在控制台監場，13歲的囝囝Torres和千嬅父母亦有現身台下支持。千嬅在台上亦不忘多謝老公成就了很多不可能的時刻，又向囝囝高呼「I love you」，場面感人。

丁子高與仔仔丁進諾。

千嬅全晚情緒相當激動，先後三度感觸落淚，全晚唱不停，直至Encore才開口說話。她直言一生人總會遇到很多黑暗，不斷循環，因此更需要陪伴。她坦言這次是上天給她的一份大功課，雖然不易做，但好感恩有團隊和歌迷陪她一齊完成。

千嬅全晚情緒相當激動，先後三度感觸落淚。

在Encore環節，千嬅似乎意猶未盡，唱完原定歌單後，因觀眾不願離場，她又再次出場加唱《可人兒》及《數你》，最終唱到凌晨12時15分才完騷，雖然面臨超時罰款，但千嬅與歌迷皆盡興而歸，為演唱會畫上完美句號。