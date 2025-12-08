東張女神帶父親遊埠獲讚乖女　自揭童年遭遇：阿媽爛賭輸咗層樓

無綫王牌節目《東張西望》盛產多位女神，其中前港姐梁敏巧（Maggie）近年火速入屋。早前她更參演TVB真人騷《女神配對計劃》，與「暖男律師」Matt成功牽手配對，甜蜜互動令她人氣急升，事業愛情兩得意！雖然鏡頭前又Sweet又光鮮，不過背後原來藏著一段被爛賭母親拖累的辛酸童年。



梁敏巧早前參加真人騷《女神配對計劃》，與「暖男律師」Matt成功牽手配對。（ig@maggiemanhau）

梁敏巧父女兩人如同餅印

平時努力工作的梁敏巧，日前在社交平台發佈貼文，記錄帶爸爸出國旅行。片中可見梁父在飛機上表現得相當興奮，全程「眼定定」望實窗外風景，連覺都唔捨得訓。Maggie笑指爸爸：「好似小朋友咁興奮，成程飛機望窗望到實一實，好似怕眨一下眼就Miss咗一個風景。」

梁敏巧日前在社交平台分享影片，記錄帶爸爸出國旅行。（ig@maggiemanhau）

見到爸爸如此開心，Maggie亦感觸表示要「珍惜眼前人」，問爸爸下次還想去哪裡，爸爸一句「去邊都得」盡顯父女情深。不少網民看完影片都大讚她乖女：「同老竇去旅遊有孝心」、「梁爸爸一定開心，有阿女帶佢去旅行」，更指兩人五官如同「餅印」一樣。

梁敏巧父女二人同「餅印」一樣。（ig@maggiemanhau）

梁敏巧原諒爛賭母：始終係一家人

雖然現在父女感情要好，但梁敏巧曾在訪問中自揭童年陰影，坦言成長於一個不健康的家庭，全因有一個爛賭媽媽。最誇張試過將一家人居住的單位變賣，數百萬元短短3天就輸光。

梁敏巧曾在訪問中自揭童年陰影，坦言成長於一個不健康的家庭，全因有一個爛賭媽媽。（網上圖片）

梁敏巧回憶小時候放學後，第一個去的地方竟是麻雀館做功課，那裡的烏煙瘴氣令她氣管變差，留下不少後遺症。媽媽甚至曾將她和哥哥留在管理處，自己去賭到天昏地暗。後來母親變本加厲，借錢時竟用家人的資料做擔保，搞到屋企經常收到恐嚇電話，甚至被貼街招追債，令她童年長期處於恐懼之中。

儘管母親至今似乎仍未完全戒賭，但梁敏巧選擇原諒，認為「媽媽始終係媽媽」，血濃於水，現在有能力賺錢，只想好好照顧家人，這份胸襟實在令人佩服！