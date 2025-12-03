51歲男星暴瘦15公斤　揭曾入ICU　病情曝光醫生曾警告：或要換肝

台灣男星洪毛演出多檔八點檔，詼諧逗趣的演出，令人印象深刻，私下他經營汽車貼膜副業有成，先前在新竹開設新店面還有許多藝人好友站台。豈料9月突爆生病住進加護病房，甚至醫院發出病危通知，所幸經過治療調養。日前他出席友人婚宴，最新狀況曝光，除了暴瘦15公斤，看來氣色不錯。



洪毛在民視《好運來》中飾演風水師兼中醫師，沒想到在拍攝過程中，突然出現連日高燒不退狀況，甚至連走路都會虛弱到跌倒，住院消息曝光後，他透過社群吐露病況，坦言9月時發現如廁「顏色變得不一樣」，體內也經常有悶燒的感覺，於是決定到醫院檢查，結果醫生一看就不讓他離開醫院，當日即緊急住院檢查。

男星洪毛（右）演出多檔八點檔，詼諧逗趣的演出，令人印象深刻。（洪毛@FB）

洪毛演過的作品及更多他的照片：

+ 15

當時洪毛的肝指數飆到8000多且併發膽囊炎，黃疸指數高達21，直接被送進加護病房，加護病房住5天，他的病況一度趨於穩定，但黃疸指數是正常人的10倍以上，被醫生警告：

可能要換肝。

後來轉往土城長庚醫院，才發現已引發敗血症，第三度收到病危通知。

經過2個月後，盛裝出席友人婚禮，只見他手拿飲料，對鏡頭露出微笑，氣色看來紅潤，但雙頰凹陷、外型清瘦，蘇晏霈則透露：

毛哥也順利康復中，大家放心，我們都有好好叮（盯）他的。

並在文末高喊「他瘦了15公斤呀」。

【延伸閱讀】43歲男星健康亮紅燈「1個月暴瘦10公斤」：很珍惜現在的這一切（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

張睿家瞞婚6年砸300萬辦婚禮！新娘鬆口試管成功取9顆卵

八點檔女神顏曉筠車禍重傷 見「換角公告」心碎吐心聲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】