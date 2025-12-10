周柏豪轉行變「名醫」？瘋傳妙手回春宣傳單　真相曝光極有創意

藝人周柏豪近年主力北上掘金，近日網上瘋傳一張他身穿白袍變身「名醫」的宣傳單張，標榜「妙手回春」兼有18年經驗。不少網民大感震驚，誤以為周柏豪不幸墮入騙局遭人盜用肖像，甚至擔憂他是否要轉行，點知背後真相原來笑爆嘴！



藝人周柏豪近年主力北上掘金。（微博@周柏豪Pakho）

該張印有「杭州黃龍中心醫院」字樣的單張設計幾可亂真，周柏豪更搖身一變成為「主任醫師」。宣傳單煞有介事地列出這位「周醫生」擁有18年豐富巡診經驗，承諾「藥到病除」、「關愛健康」。許多網民初見之下都被嚇了一跳，紛紛留言：「係咪遭人惡搞？」、「詐騙集團睇中柏豪個靚仔樣？」、「以為佢轉行做醫美」，甚至有人慨嘆「昔日一哥變男科聖手？」。

內地fans的創意宣傳單。（小紅書@廣州柏豪(見過ph真人)）

不過細心的網民好快拆解密碼：宣傳單上的電話「1984-1112」其實是Pakho的出生日期，而「坐診日期」正是他曾在杭州舉辦見面會的日子。原來這一切皆是內地粉絲的創意應援，寓意偶像外貌俊朗且歌聲動聽，見面即能「藥到病除」，令不少人虛驚一場。

其實這類「名醫P圖」在內地飯圈並非新鮮事，有資深網民就笑指這股風氣似曾相識，踢爆「歌神」陳奕迅（Eason）早前也曾流出同款「醫生宣傳單」。當時Eason同樣被P成穿白袍的主治醫師，被粉絲笑稱專治「孤獨患者」，看來這種「神醫」宣傳手法已經成為一種另類致敬！

陳奕迅有同款「醫生宣傳小卡片」。（小紅書@小紅樹）

大家以後見到偶像變醫生，不用太驚慌，可能只是粉絲提醒你：「係時候去撲飛『睇醫生』啦！」