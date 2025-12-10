白安與粉絲路邊野餐開戶外派對　特調「芫荽Mojito」俾幸運歌迷

「創作才女」白安日前發行第五張個人唱作專輯《星期八》，除了在台中、台北、高雄舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會外，更將「路邊野餐」概念帶到現實生活中，邀請歌迷一起在「路邊」野餐！



白安本週末一連前往台南、台北與粉絲一起路邊野餐。（官方圖片）

本週末白安在台南、台北舉行「與白安路邊野餐」活動，貼心為歌迷準備野餐墊、美食讓大家不只聽好音樂也能舒服自在吃美食，也吸引許多歌迷自備野餐墊與餐點到場同樂，將城市一隅變成了充滿音樂與歡笑的戶外派對，彷彿真的與好友們在路邊享受難得的悠閒時光。

白安於台北東區舉行「與白安路邊野餐」活動 吸引許多歌迷自備美食共襄盛舉

白安新的電子音樂樣貌讓歌迷耳目一新，每次的演出都有不同的氛圍與感受。她接連演唱〈星期八〉、〈路邊野餐〉、〈我把你留在去年〉等多首歌曲，也特別帶來第一張專輯中的〈Bird〉，重新編曲展現長大後展翅高飛的全新氛圍。而歌迷們除了帶著新專輯《星期八》到場支持，也有不少人帶著白安過去的每張專輯，白安看到後也相當興奮，立刻對歌迷表示：「等等幫你們簽名！」驚喜舉辦起小型簽名會，展現出她對歌迷的寵愛與感謝。

白安新專輯《星期八》帶來全新電子音樂樣貌。（官方圖片）

寵粉的白安特別設計與歌迷互動遊戲環節，考驗歌迷對她的歌曲熟悉度與聽力，奪得與她合照拍立得的機會。在台南場展開「星期八接歌考驗」，要讓歌迷接續唱下一句歌詞，許多歌迷馬上舉手搶答，對歌詞的熟悉程度讓白安都驚呼：「我自己歌詞都沒背這麼熟！」而台北場的挑戰難度大幅提升，將三首歌曲混在一起播放，歌迷必須在不同速度和多層歌詞的雜亂之中，迅速聽出是哪三首歌曲。在連白安都還沒聽出答案的時候，台下歌迷迅速搶答，讓白安感到相當佩服，直讚：「你們真的很厲害！我都只聽出來兩首」。

白安與歌迷互動遊戲環節，猜歌慘輸粉絲。（官方圖片）

這次的路邊野餐，白安也祭出了自己非常喜歡、最具話題性的美食「香菜」，白安笑著說：「我是香菜狂熱份子！它不是人見人愛的菜，跟我音樂蠻像的，喜歡的很喜歡，不喜歡的…我會試著讓他喜歡！」除了準備許多香菜點心讓歌迷品嚐外，她更在現場親手特調「香菜Mojito」給幸運的歌迷，並為特調取名為「星期八」，希望喝下這杯都能舒服又愜意，像過著星期八的日子一樣。當白安迫不及待聞著新鮮香菜、豪邁地搗成汁進行製作時，台下觀眾卻出現了有趣的兩極反應，有的興奮、有的則緊皺眉頭，形成強烈對比。白安看到後笑說：「等等調好送給大家，但怕抽到的人超怕！」然而，抽到的幸運歌迷在品嚐後，卻意外覺得這特調「蠻好喝的」，成功透過白安的巧思，將香菜的魅力傳遞給了現場歌迷。

白安笑說自己是「香菜狂熱份子」為歌迷手作特調「星期八香菜Mojito」。（官方圖片）

2025年已接近尾聲，白安除了向大家預祝聖誕快樂，也期許：「快過完一年重新開始的時候，都可以把不再適合的東西留在過去，明年我們一起加油、明年再見面！」期待能與大家在2026年的巡迴演唱會及各個地方與大家再相聚。白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會將於2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱，也將於各城市展開巡迴演出：12/12北京、12/14上海、12/19成都、12/21武漢，以及2026年1/10深圳、1/11廣州舉行。