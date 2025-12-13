27歲男偶像機場遭私生飯騷擾　追車狂奔猶如被喪屍圍攻

現年27歲的王安宇日前被爆在湖南長沙遭到私生飯（刺探藝人私生活的粉絲）騷擾，過程中出現多人撲向他的車輛以及徒步狂奔追車等瘋狂舉動，有目擊者描述指如「喪屍圍攻般的窒息感」。

27歲男偶像王安宇，曾因出演《小巷人家》被內地大眾熟知。（網上圖片）

王安宇遭私生飯騷擾

從網上曝光的畫面可見，王安宇在長沙乘車離開機場時，就遭到多名私生飯駕車貼身尾隨。有部分人更跳窗撲向車身、徒步追車狂奔，甚至出現違規超車等行為，導致車輛需被迫急剎，險釀交通事故。現場有目擊者描述指「如同喪屍圍攻」，車身被頻繁拍打摩擦，刺耳噪音伴隨尖叫。其實，王安宇在此前已遭遇過多次被私生飯騷擾之事，2024年在北京機場就有一群私生飯瘋狂地向他追趕，迫使他拖着行李箱衝刺逃離，5月在長沙黃花機場時私生飯為追拍他而衝撞保安人員，保安多次打落其手機仍無法控制住局面。更有網民爆料指，有私生蹲守其住所48小時和混入劇組跟蹤，甚至半夜電話騷擾已成常態。

私生飯已成灰色產業鏈

王安宇曾嘗試發文勸阻私生飯，而該行為亦被粉絲稱為「一米八猛男輕聲引導」，但多次私生事件表明這類手段已無法應對私生飯的騷擾。

王安宇曾嘗試發文勸阻私生飯。（王安宇微博）

此前就有網民揭露內地娛樂圈存在販賣明星隱私的灰色產業鏈，職業代拍團伙通過群聊兜售藝人航班、酒店地址、遊戲賬號等訊息，從而線下拍攝明星藝人，部分粉絲群亦因管理鬆散導致明星的個人訊息被洩露傳播。