2025回顧｜作家蔡瀾、恒基李兆基等離世　消防隊目殉職　港人痛心

2025年臨近尾聲，回顧今年，各個界別都有名人與世長辭。商界方面，恒基創辦人「四叔」李兆基及前全國政協常委何柱國相繼離世，前者出殯當日由多位政商界名人扶靈，包括前特首梁振英及中聯辦官員，可見其影響力；後者曾任星島新聞集團主席多年，不時對社會時政有尖銳批評，死訊傳出後，不少政界人士致哀。



文化界中，香港四大才子之一、著名作家兼美食評論家蔡瀾離世，他生前曾監製多部港產大片，著作亦影響不少文化人，為香港留下寶貴的集體回憶。另外，社工出身、曾因佔中案入獄的社會福利界前立法會議員邵家臻，因胃癌病逝，其生前為弱勢社群及在囚者發聲，安息禮時有逾千人送別。



不過，最令全港市民痛心的莫過於11月26日的大埔宏福苑五級大火，造成至少161人死亡，包括英勇殉職的37歲消防隊目（追授）何偉豪，其捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。



消防處於12月19日為何偉豪於世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮，遺體長眠於和合石浩園。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

宏福苑大火｜何偉豪出殯 消防局鳴鐘「三短一長」象徵正式落更

大埔宏福苑五級火 至少161人死包括消防隊目何偉豪 全港悲痛哀悼

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成至少161人死亡，包括37歲消防隊目（追授）何偉豪，為本港歷來少有如此傷亡慘重的火災，事故令全港市民感到悲痛，不少人前往現場悼念死者。政府官員於11月29日在政府總部默哀3分鐘，同日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括駐境外辦事處）下半旗誌哀。

殉職消防隊目何偉豪。（消防處提供圖片）

宏福苑大火造成至少161人死亡多人受傷。（資料圖片）

消防處於12月19日為何偉豪於世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮，遺體長眠於和合石浩園，當日行政長官李家超和多名司局長出席喪禮，靈車經過沿途亦有許多市民悼念。

殉職消防隊目何偉豪出殯。（廖雁雄攝）

殉職消防隊目何偉豪出殯，消防靈車抵浩園。（廖雁雄攝）

香港四大才子蔡瀾離世｜知名美食評論作家 終年83歲 遺體已火化

著名作家兼美食評論家蔡瀾於6月25日離世，終年83歲。（資料圖片 / 陳順禎攝）

美食評論作家蔡瀾交遊甚廣 與金庸、倪匡、黃霑列四大才子

被譽為「香港四大才子」之一、著名作家兼美食評論家蔡瀾離世，享年83歲。生於新加坡的蔡瀾曾留學日本，後移居香港作多方面發展，曾任電影製片人、作家，主持多個飲食節目，交遊甚廣，與已先後離世的武俠小說作家金庸、科幻小說作家倪匡、著名填詞人黃霑，列為香港四大才子。不過，蔡瀾曾表示自己不夠資格當才子，不要把自己加進去：「才子二字，與其無緣。」

蔡瀾於1980年代主持深夜成人清談節目《今夜不設防》，與黃霑、倪匡及嘉賓在節目中把酒言歡的經典場面，至今仍為人津津樂道。

知名美食評論作家蔡瀾離世，終年83歲(資料圖片)

盧國沾離世｜羅淑佩：香港文化界重大損失 留下寶貴集體回憶

詞壇聖手盧國沾作品逾三千首膾炙人口 與黃霑、鄭國江列三大填詞人

著名填詞人盧國沾於3月19日離世，終年76歲。生前被譽爲「詞壇聖手」，70年代至80年代曾為逾3,000首粵語流行曲填詞，與黃霑、鄭國江並列為香港早期粵語流行樂壇的三大填詞人，後因身體關係淡出詞壇。文化體育及旅遊局局長羅淑佩對其辭世表示哀悼，並表示，盧國沾的詞陪伴代代港人成長，形容其離世是香港文化界重大損失。

盧國沾是活躍於70年代的填詞人，曾為逾三千首粵語流行曲填詞，有「詞壇聖手」之稱，後來因健康問題退隱。（資料圖片）

樹仁大學校監胡鴻烈逝世 與妻鍾期榮創辦樹仁力爭成首私立大學

仁大創辦人胡鴻烈曾助推動中文成官方語文及落實9年免費教育

香港樹仁大學創辦人及校監胡鴻烈7月27日逝世，享年105歲。胡鴻烈精通中、英、法、俄語，曾任外交官、大律師及市政局議員，曾在港英時期推動中文成為官方語文，及推動落實9年免費教育。1971年，他與妻子鍾期榮耗盡70萬積蓄購入跑馬地成和道一幢三層高洋房，自資創立樹仁書院(即發展至現時的樹仁大學)，設文、商及社會科學院，為中學畢業生提供升學機會，為香港著名教育家。

樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈8月27日出殯。（資料圖片 / 樹仁大學提供）

諾貝爾物理學獎得主楊振寧逝世 享年103歲

諾貝爾物理學獎得主楊振寧曾於中大教研 與香港淵源深厚

著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧於10月18日逝世，享年103歲。楊振寧1954年提出的「楊-米爾斯規範場論」，是現代粒子物理學基石；與李政道1956年共同提出「宇稱不守恒」定律，翌年奪得諾貝爾物理學獎，震撼世界。楊與香港淵源深厚，60年代，楊振寧應中大邀請來港講學，其後於中大擔任教研工作多年，對中大尤其是物理系之科研與教育發展勳勞卓著，培育莘莘學子。

著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧於2025年10月18日逝世，享年103歲。（資料圖片 / 新華社）

哲學家李天命曾任教中大 著作《李天命的思考藝術》為香港批判思維代表作

著名哲學家、作家及詩人李天命於11月26日逝世，終年80歲。李天命在中大哲學系任教30年，曾發表多本著作，當中《李天命的思考藝術》是他最暢銷的作品，被視為香港批判思維的代表作之一。

資深法醫馬宣立辭世 港大醫學院：3個月前忍受身體不適開研討會

資深法醫馬宣立創辦「風雨蘭」 為遭受暴力女性發聲

資深法醫、性暴力支援中心「風雨蘭」創辦人馬宣立於7月2日辭世。他生前在港大醫學院病理學系任教30多年，曾任衞生署法醫，並為多宗案件向法庭提供專家意見，包括15歲少女陳彥霖及科大生周梓樂的死因研訊、2017年菲傭猝死案等。此外，他生前關注弱勢權益，1997年起協助創辦風雨蘭，為遭受性暴力的女性受害者提供支援服務。

資深法醫、性暴力支援中心「風雨蘭」創辦人馬宣立7月2日辭世。（資料圖片 / 香港大學提供）

恒基創辦人李兆基今黃昏逝世 享年97歲 20歲帶千元隻身到港創業

恒基創辦人李兆基20歲來港 憑$1000白手興家 曾獲評亞洲首富

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基於3月17日離世，享壽97歲。1948年、他20歲時帶着父親給他的1,000港元本錢隻身來到香港創業，1973年創立恒基兆業地產有限公司，於1981年正式上市。1990年代香港地產狂潮，1996年福布斯富豪排名榜中，李兆基的財富累積至127億美元，成為全球第四富豪，僅次於微軟比爾．蓋茲、著名投資者巴菲特及瑞士藥業巨擘保羅．扎赫爾 (Paul Sacher)。

除了地產外，李兆基曾收購中華煤氣及香港小輪。他在商場獨當一面，在政界也是備受敬重。他在2007年7月1日獲頒大紫荊勳章，由時任特首曾蔭權為他戴上。

李兆基出殯當日由多位政商界名人扶靈，包括包括全國政協副主席及前行政長官梁振英、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀、新地代理資深董事郭炳江、東亞銀行主席李國寶、恒地副主席林高演，以及港大校長張翔。

恒地主席李兆基於3月17日離世，享壽97歲。（資料圖片 / 江智騫攝）

何柱國逝世︱敢言作風批林鄭「破壞多過建設」 曾公開反擊梁振英

前全國政協常委何柱國曾患肺癌 癒後與盧寵茂齊呼籲戒煙

全國政協前常委何柱國於6月11日離世，終年75歲。何柱國為香港煙草有限公司創辦人何英傑的長孫，他先後接手家族煙草生意及發展個人事業，包括擔任星島新聞集團主席。何今年2月透露曾患上肺癌，經治療後痊癒，稱自己成功戒煙，同時與醫衞局局長盧寵茂齊呼籲市民戒煙。

何柱國生前不時對社會時政、特區政府有尖銳批評，曾指林鄭「破壞多過建設十倍」。執掌星島新聞集團時，他更曾經公開反擊梁振英，指由他管治香港「會否令我們『一鋪清袋』？」

不過，家屬為何柱國設靈時，城中不少政商界人士到場致祭，包括曾被其批評的梁振英、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、全國政協常委唐英年、金管局前總裁陳德霖、長和主席李澤鉅等，可見其影響力。

全國政協前常委、煙草商何柱國於6月11日離世，終年75歲。（資料圖片）

蘇錦樑逝世｜消息指患血癌 葉劉： 兩個月前已傳中風昏迷

商經局前局長蘇錦樑曾推動「一帶一路」 版權條例遇「拉布」留憾

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑於12月病逝，終年67歲。蘇錦樑生前曾任民建聯副主席，離世前仍是其會務顧問。政府2008年擴大問責制，他成為加入政府任職商經局副局長，入職後曾因雙重國籍風波備受爭議。

蘇錦樑2011年升任局長，任內推動參與「一帶一路」發展等，處理增發免費電視牌照申請、自由行旅客、以及俗稱「網絡23條」的《版權條例修訂草案》等議題。2013年，他宣布否決香港電視網絡的免費電視牌照申請，引起社會爭議。

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑12月病逝，終年67歲。（資料圖片 / 林若勤攝）

前立法會議員邵家臻不敵胃癌離世 享年55歲 親友社交平台致哀

立法會社福界前議員邵家臻生前關注弱勢社群 曾因佔中案入獄

立法會社福界前議員邵家臻於1月10日因胃癌離世，終年55歲，不少社福界及政界人士致哀。邵家臻為社工出身，曾任浸會大學社會工作系講師，2016年當選立法會議員，屬泛民主派一員。 他因2014年參與佔中被控「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，2019年4月被判罪名成立，監禁8個月，健康開始急轉直下。

邵家臻生前關注弱勢社群，包括囚權議題、學童自殺及TSA評估等，其安息禮時有逾千人到場致哀。

立法會社福界前議員邵家臻於1月10日因胃癌離世，終年55歲。（資料圖片）

夏春秋離世｜六合彩王子蔡國威曾同台主持攪珠 獲授一個要訣

「六合彩之父」夏春秋曾主持攪珠開彩長達17年 形象深入民心

「六合彩之父」夏春秋於3月11日離世，享年93歲。夏春秋在1976年至1993年期間主持六合彩，時長達17年，由於形象深入民心被尊稱「六合彩之父」。

「六合彩之父」夏春秋於3月11日離世，享年93歲。（視覺中國）

「小黃鴨之父」林亮逝世享年105歲 曾稱小黃鴨使命教人和平共濟

「小黃鴨之父」林亮被譽香港玩具業鼻祖 兒子為行會成員林健鋒

「小黃鴨之父」林亮於11月10日離世，享年105歲。林亮被譽為本港玩具業鼻祖，也是本港第一批北上內地開設玩具生產線的工業家。他在1948年一手設計小黃鴨，是全中國第一款以塑膠製成的玩具。小黃鴨深受數代港人喜愛，成為本港玩具界的代表角色，亦是無數港人的童年回憶。

「小黃鴨之父」林亮於11月10日離世，享年105歲。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

菲律賓人質事件｜殉職領隊兄長謝志堅5.19離世 終年49歲6.8設靈

馬尼拉人質事件領隊謝廷駿之兄謝志堅 生前為亡弟奔走多年討公道

在2010年菲律賓人質事件中殉職的康泰旅行社領隊謝廷駿的兄長謝志堅，於5月19日離世，終年49歲。2010年菲律賓馬尼拉人質事件，被挾持的港人旅行團有7名人質受傷，8名人質死亡，包括領隊謝廷駿。其兄長謝志堅多年來為事件奔走，至2018年才由時任菲律賓總統杜特爾特就事件向港人道歉，當時謝志堅形容，這是一個遲來的道歉，但亦算是對死傷者家屬的一個尊重。

在2010年菲律賓人質事件中殉職的康泰旅行社領隊謝廷駿的兄長謝志堅，於5月19日離世，終年49歲。（資料圖片）

國際關係學者及時事評論員趙雨樂病逝 終年62歲

國際關係學者趙雨樂曾任教多間大學 分析國際及本港政局

本港國際關係學者及時事評論員趙雨樂11月12日病逝，終年62歲。趙雨樂生前在多間大學授課，亦在各大傳媒分析國際地緣政治局勢、政府政策，以及撰寫文化歷史知識普及文章，更曾擔任香港地方志編審委員、中國唐史學會港台理事等職務。

本港國際關係學者及時事評論員趙雨樂11月12日病逝，終年62歲。（資料圖片 / 羅國輝攝）

寶蓮禪寺主席、第八代住持凈因大和尚今日圓寂 世壽六十二

凈因大和尚畢生致力弘揚佛教 生前積極參與教育和社會事務

寶蓮禪寺董事會主席、第八代住持凈因大和尚於12月22日離世，世壽六十二。凈因法師在1988年畢業於中國佛學院本科班，留學於斯里蘭卡聖法佛學院、斯里蘭卡巴利語大學、斯里蘭卡克拉尼亞大學研究生院、倫敦大學亞非學院，先後獲哲學碩士、博士學位。生前曾任珠海學院佛學研究中心總監，中國佛教文化研究所執行所長、中國佛教協會名譽理事等。他任香港大學佛學研究中心總監時，主持完成禪修對個人情感變化影響、《心經》自然戒毒療法等科研項目。

凈因大和尚畢生致力弘揚佛教，惠澤廣大佛教信眾，並積極參與教育和社會事務，有莫大功德；自2020年起出任大嶼山分區委員會委員，就離島區的發展和環境改善建言獻策，尤其在保育及弘揚傳統文化方面貢獻良多，成果豐碩。

凈因大和尚圓寂前五日（即12月17日）才到訪立法會，欣賞由寶蓮禪寺贈予立法會的蓮花，立法會主席梁君彥當日親自接待。