陳湛文不懼對壘《尋秦記》　楊潮凱離巢TVB轉拍戲終於有覺好瞓

昨日（12月14日）陳湛文與太太、前娛樂新聞主播宋雯及女兒Nina參加UNICEF慈善跑「HERO RUN－童您跑」，他主演的勵志電影《逆轉上半場》即將上映，面對《尋秦記》的票房競爭，他直言毫無畏懼。「兩部電影戲路完全不同，《尋秦記》是大家引頸以待的作品，我自己也很想看；而我們這部主打一家大小入場，屬於合家歡類型。」陳湛文表示，觀眾不妨看完一部再看另一部。「我們先在聖誕檔上映，看完《逆轉上半場》再看《尋秦記》，大家都能盡興，可謂皆大歡喜。」

陳湛文透露將會安排謝票活動，更期待能與《尋秦記》團隊一同謝票，互相帶動人氣。至於會否擔心聖誕節也要忙於謝票，不能慶祝，他坦然完全不介意，「聖誕本就是普世歡騰的日子，能和觀眾一起度過就更好。」

陳湛文《逆轉上半場》。（莫匡堯 攝）

父親身份令角色演繹更立體

作為父親，陳湛文指《逆轉上半場》講的是培育小朋友，看似是追尋夢想，實際上是守護他們最纯粹的喜悅與熱愛。他認為，小朋友追夢過程中的快樂無可替代，「成人世界要做的，就是幫他們披荊斬棘、遮風擋雨，守護好他們的初心，這才是最重要。」

力撐《造星》新生代 願與年輕選手交流合作

有份擔任《全民造星VI》44強評審的陳湛文，不願直言看好哪位參加者能勝出，但他指自己最喜歡17號杜志遜（阿O）。「很多人說他像葛民輝，他確實有幾分相似，而且他唱歌很有感染力，一開口就能打動人，讓人感受到他的心聲。」此外，他也對12號陳曉希（小雞）讚不絕口，「他天生就屬於舞台，在台上表演時十分自在，完全不怯場，仿佛舞台就是為他量身打造的。」

陪女兒跑步兼為大埔校園創傷後需要籌款

Peter今日帶著女兒Nina參加慈善跑；是次的公眾善款，將全數用作支援大埔校園創傷後需要，同時亦讓孩子舒展身心，提升心理韌性。陳湛文表示，女兒將參加3公里跑步項目，他指女兒能跑完一個運動場的距離，因此十分期待是次的慈善跑機會。

即將有新戲上映的陳湛文，抽空與女兒Nina及太太宋雯參加慈善跑。（官方圖片）

《使徒行者2》重播掀熱潮 觀眾催楊潮凱盡快拍劇

楊潮凱與妻子帶同長女Catharine及小兒子Cayden參加慈善跑，他去年離開工作15年半的TVB，最近《使徒行者2》重播，他飾演的卧底角色譚兆龍亦引起話題。「最近很多觀眾問我什麼時候再拍戲，其實我一直沒停過，早前亦有《絕命法官》在Viu TV播出。」談及2026年規劃，楊潮凱表示最大的目標是增加幕前演出機會，他希望新的一年能接到更多優秀劇本，無論是電視劇還是電影，都想帶更多作品與觀眾見面

密密寫劇本 盼有金主投資開戲

近日楊潮凱亦全力籌備電影劇本，至於所籌備的電影劇本內容與類型，他透露目前手中有多個項目正在進行中，未確定投資方之前暫不便透露，他的目標是2026年能夠順利開拍。「今年年底有幾部電影如《尋秦記》上映，希望票房大賣，讓投資者重拾信心，為我們之後的項目鋪路。」

離巢後拍戲 終於瞓得夠

除了電影籌備，楊潮凱仍然繼續幕前工作。他剛於年終完成一套劇集拍攝，該項目由舊公司的同事操刀製作，過程令他十分暖心。「這次拍戲就像團聚一樣，見到很多以前的同事和多次合作的朋友，特別開心。」他在劇中飾演一名派對房間的老闆，情節圍繞兇殺案；談及此次拍戲與以往在TVB的差異，楊潮凱直言最大驚喜是「有覺好瞓」。「現在能保證每天八個小時睡眠，這和以前連續轉拍外景、趕片場的情況大不同，真的舒服很多。」

留港陪女度聖誕 向藝人朋友分享親子遊玩資訊

自女兒Catharine出生後，楊潮凱坦言除了拍攝，就是回家陪女兒玩。聖誕佳節將至，Catharine希望前往加拿大探望表姐及滑雪，但楊潮凱最終決定全港留港度過假期。「今年就留在香港看看有什麼好玩，支持一下香港經濟。」他透露，身邊不少藝人朋友的孩子年紀與女兒相若，大家經常互相交流親子遊玩地點，「有時候會一起出遊，時間湊不到就互相分享好去處。其實親子活動不一定需要複雜的項目，有一大片草地、一個戶外空間，帶個球陪孩子跑跳，他們就很開心。」

與女兒一同做善事

受訪當日，楊潮凱帶女兒Catharine一同出席，鑑於大埔火災對學童帶來心理影響，需要大眾關注，因此這次活動的全數公眾善款將用作支援大埔學童創傷後需要，提供持續的、關鍵的創傷後心理社會支援。他這次活動別具意義，為有需要人士出一分力之餘，家長與孩子亦可於這個充滿挑戰的時期，得以紓發情緒，提升心理健康。

楊潮凱正忙於籌備電影劇本，這天特意陪伴女兒Catharine參加慈善跑，享受天倫之樂。（官方圖片）

黃芳雯健康節目多講情緒健康 回應社會需求

HOY TV《健康關注組》主持黃芳雯（Paula）的一對子兒朗天及亦嘉熱愛運動，她特意與子女出席慈善跑。她指因大埔火災事件，《健康關注組》題材也有適時調整，更多偏向情緒健康方向，以呼應公眾當下的身心需求。

聖誕赴廣州陪子參賽 全家溫泉度假放鬆

下週是學生的聖誕假期，Paula的大仔朗天熱愛足球，每逢假日都會參加各地比賽，這次他將前往廣東參賽，全家人也會一同前往，聖誕節亦將在廣州度過。至於廣州行程，Paula透露主要是休閒放鬆，打算找一間溫泉酒店讓全家好好休息息相。「小朋友現在很會享受，主動提出要泡溫泉」，她指女兒亦嘉剛忙完小一入學考試，這次也能趁機與家人一起放鬆身心。

Paula的女兒喜愛繪畫，於UNICEF慈善跑「童你跑」發揮天份，創作彩繪作工。（官方圖片）

帶女兒參加慈善跑 妹妹3公里障礙賽展實力

受訪當日，Paula與女兒亦嘉一同參加慈善跑，該活動設有1公里歡樂跑、3公里障礙跑等項目，旨在以運動連結身心，幫助大眾紓解壓力、重拾正能量，而衝過障礙的過程，也象徵著弱勢兒童成功克服求學之路的各類挑戰。值得一提的是，此次活動全數公眾善款將用於支援大埔學童，為經歷火災後的他們帶去關愛與支持，也為香港社區注入正能量。

Paula透露，兒子原本也來到現場，因臨時有足球比賽，玩了一會便離開，她則留下陪伴女兒參與活動。當天母女二人共同挑戰3公里障礙跑，她指妹妹一開始就甩開自己跑了一百多米。雖然女兒沒有專門練跑，但頗有運動天賦，因此計劃明年或女兒上小學後，考慮在田徑方面重點培訓她。