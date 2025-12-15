玩轉桂林懶人包丨何廣沛林正峰帶薛家燕出遊　更氹到家燕姐變少女

《玩轉桂林懶人包》首集何廣沛林正峰帶「皇太后」家燕姐玩轉桂林的象鼻山+逍遙樓+日月雙塔，更走進桂花沉浸式體驗館，再嚐當地「桂花宴」；何廣沛林正峰亦氹到家燕姐化身「少女模式」：「今日返番我少女嘅年代咁。」



今輯「玩轉懶人包」薛家燕與何廣沛、林正峰將會遊歷有「山水甲天下」美譽的廣西桂林。（官方圖片）

「玩轉懶人包」系列再次北上，今輯薛家燕與何廣沛、林正峰將會遊歷有「山水甲天下」美譽的廣西桂林，去勻象鼻山、灕江、龍脊梯田等名勝，為大家推介桂林的最新旅遊情報。主持承接「懶人包」玩法，由何廣沛、林正峰每集均會為「皇太后」家燕姐安排不同的精彩行程。

何廣沛、林正峰率先帶「皇太后」家燕姐遊象鼻山。（官方圖片）

首集行程豐富，何廣沛、林正峰率先帶「皇太后」家燕姐遊象鼻山、夜遊逍遙樓、日月雙塔、體驗沉浸式桂花文化體驗館、更品嚐桂林米粉、私房菜「桂花宴」等。第一站先去到象鼻山，象鼻山形狀像一頭在江邊伸出鼻子喝水的大象而名命，三人更於酒店露天茶座對景享受High tea，邊歎風景邊「打卡」。其後更品嚐桂林米粉，原來地道食法講求食到「雪雪聲」，何廣沛與林正峰即場「鬥雪」，結果林正峰「濁親」，全場爆笑。

何廣沛與林正峰即場「鬥雪」，結果林正峰「濁親」，全場爆笑。（官方圖片）

其後，二人為家燕姐展開「桂花之旅」，成功「氹」得「皇太后」心花怒放。家燕姐笑言：「今日呢，返番我少女嘅年代咁，仲有兩個俊男同我喎。」「桂花之旅」三人首先走進沉浸式桂花文化體驗館，從桂花神話與視聽裝置中感受桂花。

三人展開「桂花之旅」，走進沉浸式桂花文化體驗館，家燕姐笑言：今日呢，返番我少女嘅年代咁，仲有兩個俊男同我喎。（官方圖片）

之後更品嚐「桂花宴」，菜式豐富包括：桂花羹、桂花糖排、酥炸灕江小河蝦、招牌桂花鹽水雞及桂花糖藕等；對飲食一向講究的家燕姐在品嚐酥炸小河蝦時，立即想到孫仔：「呢個落咗桂花乾去炒，冇咁搶口又冇咁熱氣，小朋友最啱食，我孫仔最啱食！」家燕姐更向林正峰送上「桂花加持」：「峰峰，你食完呢個桂花你個人都會正氣啲㗎。」林正峰笑回：「我以前唔夠正氣啊？」家燕姐即機智回應：「爭少少啦。」