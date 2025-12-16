TVB秘書王《中4》首輪遭淘汰　曾懷胎9月流產、舊愛係金牌主持

《中年好聲音4》近日播出最新一集，不少臥虎藏龍的參賽者陸續登場。有「秘書王」之稱的48歲藝人葉凱茵（Fanny）以「熊貓寶寶」面具登場，選唱林憶蓮的高難度金曲《為何他會離開你》，可惜表現緊張嚴重失準，最終僅獲一燈慘遭淘汰淚灑舞台。



葉凱茵（Fanny）以「熊貓寶寶」面具登場，可惜演唱嚴重失準慘遭淘汰。（《中年好聲音4》截圖）

淚灑舞台：對唔住老公

港姐出身的葉凱茵，2002年落選後加入TVB，入行前是一名秘書。由於外型端莊，多年來被安排飾演大量秘書、行政人員角色，因而獲得「秘書王」稱號。雖然她在劇集中演過無數次秘書和母親角色，但登上歌唱舞台卻是頭一回。葉凱茵在台上難掩緊張，演唱效果並不理想，最終無法晉級。

葉凱茵飾演大量秘書的角色，被稱「秘書王」。（網上圖片）

賽後接受訪問時，葉凱茵情緒激動，當場淚崩。她坦言自己一直對唱歌缺乏信心，今次是老公給予「120分的支持」才鼓起勇氣參賽。事後葉凱茵在社交網發長文發表感受，她坦言：「但係對唔住，令你哋失望，講真，我對自己都好失望。」

賽後接受訪問時，葉凱茵情緒激動，當場淚崩。（《中年好聲音4》截圖）

舊愛係李思捷

而在感情路上，葉凱茵最為人熟知的一段感情，莫過於初入行時曾與「金牌主持」李思捷拍拖，可惜戀情維持不久便告終。之後葉凱茵於2009年與圈外眼鏡商人郭家樑結婚，在2011年育有一子Orson，生活幸福美滿。

葉凱茵在剛入行時與李思捷拍拖。（網上圖片）

葉凱茵於2009年與圈外眼鏡商人郭家樑結婚，並在2011年育有一子。（ig@ip_hoi_yan_fan）

懷胎9個月突發妊娠毒血

雖然現在家庭幸福，但葉凱茵背後其實藏着一段極為催淚的經歷。在2016年葉凱茵懷第二胎時，在懷孕9個月臨盆在即之際，竟突發性患上妊娠毒血症。當時情況危急，葉凱茵不僅痛失胎兒，自己也曾在鬼門關前走過一遭。她憶述當時為了避免畫面成為一輩子的陰影，甚至拒絕見剛引產的亡兒最後一面，後來在丈夫和兒子的陪伴下才慢慢走出陰霾。這次經歷為她帶來極大陰影，且已年過40，凱茵坦言不會再冒險生仔，寧願集中精神好好照顧兒子。