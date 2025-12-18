金秀賢指控金賽綸錄音屬AI偽造　國科搜鑒定結果公布令網民O嘴

韓國藝人金秀賢今年5月捲入震撼全韓的桃色醜聞，被爆出一段疑似他與已故女星金賽綸的對話錄音，內容極其露骨，甚至涉及貶低女性言論。金秀賢方隨即指控該錄音為AI偽造並提告。事隔7個月，韓國國立科學搜查研究院（國科搜）終於公布鑒定結果。



國科搜歷時7個月給出「無法判定」結論。（韓媒報道）

據韓媒報道，國科搜向警方通報的鑒定結果顯示，技術層面上「無法判定」錄音是否經過AI篡改。報告指出，主要原因是送檢的樣本並非「原始錄音文件」，而是警方從記者會現場轉錄的播放版本，檔案中含有大量背景噪音，導致現有技術難以辨識是否存在AI合成痕跡。

根據金賽綸家人的說話，金賽綸15歲時就跟金秀賢拍拖，並且一起達6年之久。（IG@ron_sae）

對於國科搜「無法判定」的結論，金秀賢代理律師隨即發聲炮轟。他指出警方在取證程序上存在嚴重漏洞，竟拖延了3個月才委託鑒定，且至今未能取得關鍵的「原始錄音檔」，僅拿剪輯過的片段去化驗，結果當然不準確。律師方強調，鑒定結果不代表錄音是真的，若爆料方手握真憑實據，應立即交出完整錄音原件受查。

金秀賢代理律師隨即發佈多條貼文發聲炮轟。（YouTube@고상록변호사）

消息一出，網上輿論炸鍋。有網民認為錄音中的語氣停頓、哽咽聲太過自然，AI難以做到，質疑金秀賢方是在打「拖延戰術」；但亦有粉絲力撐偶像，認為在沒有實質證據下，不應輕信發佈的內容，更呼籲大眾尊重已故的金賽綸，停止消費逝者。