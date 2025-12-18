佘詩曼翁嘉穗97港姐28年後再相遇　富商老公竟為阿佘啞仔食黃連

TVB台慶劇《新聞女王2》日前播出大結局，主角「Man姐」佘詩曼與一眾台前幕後更齊齊現身結局宣傳活動。大會更邀請了一些無綫的客戶到場，翁嘉穗則作為自家床褥公司代表出席。翁嘉穗與佘詩曼分別是1997年港姐的冠軍同季軍，兩人卸任後時隔多年難得再相遇，翁嘉穗近日（12月17日）就在個人社媒上傳了兩人合照，引得網民熱議大讚兩人都是美女。



佘詩曼與一眾台前幕後現身《新聞女王2》結局宣傳活動，大會邀請了一些無綫的客戶到場，翁嘉穗則作為自家床褥公司代表出席。翁嘉穗與佘詩曼分別是1997年港姐的冠軍同季軍，兩人卸任後時隔多年難得再相遇。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗迎來新挑戰

翁嘉穗於12月15日亮相TVB節目《流行都市》，她透露10年前自己誕下幼子後曾患上了產後抑鬱，整個人陷入極度低潮，翁嘉穗直言除咗食藥之外，十分慶幸通過繪畫逐漸走出了陰霾。

在《新聞女王2》結局宣傳活動上，翁嘉穗作為自家床褥公司代表出席大會，身為1997年港姐的冠軍，翁嘉穗同當年季軍的佘詩曼兩人時隔多年難得再相遇，更是一齊合照留念。

翁嘉穗在IG上傳了兩人合照並發文寫道︰「今年對我來講比較特別，接受了一些新的任務，新的挑戰，但總有機會再見一些很久沒有見的朋友。繼早前和我的港姐朋友李珊珊飯敘之後，昨晚（12月11日）我也和與我同一屆香港小姐的佘詩曼見面，還有『新聞女王二』的主角們及台前幕後工作人員，因為昨晚是新聞女王二結局篇播映活動，而我就代表公司出席！所以特別開心，希望此劇集再創佳績，在一月的萬千星輝頒獎典禮，獲得更多殊榮！」

佘詩曼繼續奮戰演藝圈

頂著港姐季軍頭銜入行的佘詩曼，卸任後隨即投身演藝界深耕，憑藉多年來的努力不懈，更是成為當年TVB的力捧對象。回顧其輝煌戰績，早在2006年，她便於劇集《鳳凰四重奏》中挑戰極高難度，一人分飾四個性格迥異的角色，精彩演繹令她在《萬千星輝頒獎典禮2006》中首度封后，贏得演藝生涯第一個「視后」寶座。

時隔八年，她於2014年再憑神劇《使徒行者》中「丁小嘉（釘姐）」一角深入民心，順利第二度奪得「最佳女主角」殊榮。阿佘不但在香港電視劇集表現出色，其後更成功進軍內地市場，當中她在宮鬥劇《延禧攻略》中飾演「嫻妃」一角更是演技大爆發，令她一夜爆紅。憑藉這份精湛演技，她成功打開北上發展的大門，帶動片酬與人氣實現三級跳。直至2023年，佘詩曼強勢回歸娘家，憑《新聞女王》中霸氣十足的「文慧心（Man姐）」一角掀起全城熱話，最終不負眾望，以大熱姿態在《萬千星輝頒獎典禮2023》上第三度登上視后寶座，再創事業高峰。

鄔友正竟為阿佘啞仔食黃連

現年51歲的翁嘉穗當年摘下冠軍后後不久，便閃電下嫁比自己年長20歲的商人鄔友正，其後她更成功轉戰商界，實現華麗轉型。由於鄔友正旗下公司過往一直是港姐競選的主要贊助商之一，這段婚姻當年曾牽扯出一場轟動的三角風波。傳聞翁嘉穗與同屆亞軍李明慧參選期間本是情同姊妹，但在1998年，李明慧率先高調公開與鄔友正剛開始拍拖，並預告數月後將會結婚，甚至有意為愛與TVB解約。

豈料劇情峰迴路轉，不足一個月後，傳媒竟拍到鄔友正與翁嘉穗約會；翁嘉穗更強勢宣示主權，直指自己才是男方的「正印」女友，強調二人拍拖已接近半年。這段撲朔迷離的三人關係，最終由鄔友正出面承認翁嘉穗身份作結。兩人於1999年在美國拉斯維加斯完婚，婚後育有兩子，早前更恩愛慶祝結婚25周年。此外，對於坊間多年來盛傳鄔友正曾追求過袁詠儀和佘詩曼的流言，鄔友正早前在小紅書親自回應網民：「最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過，咁多年都是啞仔食黃連。」以此澄清多年來的誤解。