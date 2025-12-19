方媛滿月出關曬纖瘦身材　路邊大玩自拍：感受冬天的氛圍感

「天王嫂」方媛昨（18日）在社交平台宣布正式「出關」，結束為期近兩個月的「月子」生活。她更曬出多張自拍照，皮膚白裡透紅，狀態大好，完全看不出已是三個孩子的媽媽。

方媛在社交媒體上宣佈正式出月子了。（微博@方媛Moka）

據有關報導指出，為了讓太太得到最好照顧，郭富城豪擲約200萬港元，安排方媛入住位於香港知名的聖貝拉月子中心，並選用最高規格的「女王套餐」。在長達五十多天的調理期內，方媛享受由產科醫生、營養師、修復師等9人組成的專業團隊全天候輪班服務，更食足近兩個月的米芝蓮級別月子餐。方媛透露，自己體重由孕前的83斤增至現時的92斤，笑言：「吃回二十幾歲的體重，感覺更健康。」

方媛在聖貝拉月子中心坐月子。（微博@聖貝拉母嬰護理中心）

其實方媛的修復速度早前已令網民震驚。今年10月26日，亦即產後僅4天，她便現身郭富城的60歲大壽派對。當時她身穿緊身牛仔褲，小腹平坦得驚人，被網民調侃：「生孩子對天王嫂來說就像去了一趟超市一樣輕鬆。」而今日曝光的出關照中，方媛雖然身穿毛衣，但依然可見身材極好。

方媛在產後僅4日，便現身郭富城的60歲大壽派對。（微博@方媛Moka）

郭富城與方媛為三女兒取名為郭詠心（Cheryl），承襲了兩位姐姐「詠」字輩的名字，盡顯溫馨。如今正式出關，不少網民紛紛留言祝福，大讚她是「最強天王嫂」。