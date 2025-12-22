人生贏家吳若希8歲女似足倒模　豪買30萬名牌自爆40歲收山歎世界

現年33歲的吳若希（Jinny）自從2017年嫁給澳門闊少何兆鴻（Alex）後，火速三年抱兩，湊成一個「好」字，兩公婆恩愛如昔。近日Jinny趁聖誕長假，一家四口飛到吉林長白山滑雪，更罕有大晒8歲大女Giselle的正面靚樣，餅印程度震驚網民，簡直係「迷你版吳若希」！



吳若希8歲大女Giselle簡直係「迷你版吳若希」。（ig@jinnyng）

仔仔囡囡非常的可愛。（ig@jinnyng）

餅印囡囡如倒模 麥美恩催生第三胎

Jinny在社交網開心分享雪地靚相，除了大讚當地士多啤梨「大過手掌」又平又靚，重點當然落在囡囡Giselle身上。身穿藍色母女裝的Giselle，無論是一雙大眼睛還是尖尖的小下巴，都完美遺傳了媽咪的優良基因，十足十餅印一樣！連好姊妹麥美恩都忍唔住留言：「咁凍，一姐係時候生多個！」

吳若希大曬一家四口合照。（ig@jinnyng）

家中隨地擺名牌手袋

Jinny其實係圈中隱形小富婆！升呢做「何太」後的她，不時被發現行頭十足，更是Hermès的忠實擁躉。早前她曾無意中曝光家中的名牌手袋櫃，見到價值不菲的Hermès、Chanel手袋被隨意塞在櫃內，相當霸氣！據知她曾豪擲30萬入手一個Hermès VIP限量版獎勵自己，連個仔畫花個值18萬的Hermès袋，她都毫不在意，可見家底相當厚。

吳若希曾意外曝光一櫃名牌包包。（ig@jinnyng）

吳若希拍片曬名牌Hermès包包分享名牌袋的心路歷程。（影片截圖）

吳若希逾18萬Hermès的手袋，被仔仔畫花。（IG@jinnyng）

揚言40歲即退休

有仔有女又有錢，Jinny似乎已對娛樂圈無欲無求。早前她在佛山開騷時更突然感性爆料，指自己現年33歲，預計唱多7年，到了40歲就會正式退休！她更透露有意在內地置業定居，享受慢活人生。看來這位「星夢一姐」早已規劃好下半生，準備做少奶奶歎世界，真係令人羨慕！