波瑠與高杉真宙宣布「已結婚」 拍《Mr.新娘》相識 同樣愛打機
日本女星波瑠與男星高杉真宙12月23日分別各自在社交平台上，宣布結婚喜訊。
日媒也報導指出兩人在12月初就登記結婚，並低調舉辦了只邀請至親好友參加的婚禮，如今才正式公開這個喜訊。
據「體育日本」報導，波瑠與高杉真宙交往兩年，2023年春天兩人合作演出電視劇「Mr.新娘」（わたしのお嫁くん）而相識，加上雙方都喜歡網絡遊戲，戲拍完後幾個月，兩人才開始正式交往，雖然兩人工作繁忙無法常見面，但會透過一起玩熱愛的網絡遊戲，來了解彼此的性格，並透過聊天功能加深了信任。
12月23日凌晨波瑠與高杉真宙就分別各自在社交平台官宣結婚喜訊，並透露兩人透過工作相識，在彼此了解、相處的過程中，逐漸產生了想要攜手走完今後人生的想法。自謙：
雖然我們仍是不成熟的兩個人，但會以這次結婚為契機，無論作為一個人，或作為演員，都將更加真誠地面對工作，持續成長。
希望大家能一如既往地給予他們溫暖的關照與支持，衷心感謝。
