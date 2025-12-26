唐詭奇譚之九重樓劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員角色簡介

《唐詭奇譚之九重樓》陸劇，改編自作家魏風華原著《唐朝詭事錄》，有邸哲文作為編劇，商爾飛為執導，由楊志剛/郭迦南/郜思雯領銜主演的一套以懸疑古裝為題材的電視劇。該劇與長劇《唐朝詭事錄》共享世界觀，是構建「唐詭宇宙」的衍生內容體系。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



短劇《唐詭奇譚之九重樓》定檔。（微博＠愛奇藝電影）

唐詭奇譚之九重樓電視劇情大綱

萬年縣尉蘇無名（楊志剛飾）意外捲入由神秘人韓棠（郭迦南飾）佈局的連環綁架案，該案直指一宗名為「九重樓血案」的陳年舊事。三名被綁架者包括玉石商沈萬千（陶亮飾）、醋坊妾侍阿楚（趙予熙飾）及賣梨翁梨翁，這三人當年皆曾異口同聲，指證韓景元（楊奇雨飾）之妻柳蓉（梅寶萊飾）為殺夫真兇。

蘇無名與雍州司馬袁充（劉宇橋飾）慘遭迷暈，被帶入一座完美復刻「九重樓」的詭異地宮，更驚見韓棠及其孿生兄弟韓棣（郭迦南飾）現身。被迫墮入這個懸案圈套的蘇無名，唯有冷靜地抽絲剝繭，逐一擊破當年證詞中的漏洞以查明真相。然而在混亂的局勢中，證人接連離奇身亡，身陷絕境的蘇無名亦將面臨最嚴峻的生死抉擇危機……

唐詭奇譚之九重樓播出時間｜最新追劇日曆

唐詭奇譚之九重樓電視劇幾時播?唐詭奇譚之九重樓於12月26日播放，由愛奇藝播放。

唐詭奇譚之九重樓演員角色簡介

楊志剛 飾 蘇無名

萬年縣尉

楊志剛飾演蘇無名（唐朝詭事錄官博）

郭迦南 飾 韓棠/韓棣

孿生兄弟

郭迦南飾演韓棠/韓棣（唐朝詭事錄官博）

郜思雯 飾 裴喜君

蘇無名義妹

郜思雯飾演裴喜君（唐朝詭事錄官博）

劉宇橋 飾 袁充

劉宇橋飾演袁充（唐朝詭事錄官博）

梅寶萊 飾 柳蓉

梅寶萊飾演柳蓉（唐朝詭事錄官博）

楊奇雨 飾 韓景元

楊奇雨飾演韓景元（唐朝詭事錄官博）

陶亮 飾 沈萬千

陶亮飾演玉石商沈萬千（唐朝詭事錄官博）

趙予熙 飾 阿楚

趙予熙飾演阿楚（唐朝詭事錄官博）

賣梨翁梨翁