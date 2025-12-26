金牌主持捲非法用藥風波　自證清白委屈公開「高劑量壯陽藥」處方

韓國知名主持人全炫茂近期陷入「非法醫療行為」風波。事件起因於他在 2016 年錄製綜藝節目《我獨自生活》時，曾出現一幕在移動車輛中施打點滴（營養針）的畫面。



隨著近期演藝圈爆發「注射阿姨」（私下聘請無照人員進行非法醫療）等醫療醜聞，該舊片段再度被翻出，並遭民眾向國民申聞鼓檢舉，指其涉嫌違反醫療法，目前首爾江南警察署已接手處理並展開調查。

韓國知名主持人全炫茂錄製節目時，曾出現在移動車輛中施打點滴（營養針）的畫面，遭懷疑是非法醫療行為。（newsen）

全炫茂是韓國金牌主持之一，常駐《我獨自生活》綜藝節目：

經紀公司強硬自清：公開 9 年前病歷佐證合法性

面對法律爭議，全炫茂所屬經紀公司 SM C&C 於 23 日採取強硬且罕見的行動，對外公開 2016 年 1 月當時的詳細診療紀錄與收據。

根據公開資料顯示，全炫茂在當時的三周內曾三度前往醫院接受正規門診。經醫師診斷後，確認他患有咽喉炎、喉嚨炎及胃食道逆流等症狀，處方包含抗生素與消炎藥，而點滴則是在醫療專業判斷下的輔助治療。公司強調，當時在車內施打的點滴是正規醫療行為的延續，且事後也依照規定將醫療廢棄物帶回醫院處理，並非私下聘請無照人員（如「注射阿姨」）進行非法醫療。

意外曝光私密處方：驚見高劑量壯陽藥「M-Bix 100」

然而，在全炫茂為了自清而公開的病歷中，一項名為「M-Bix 100」的自費藥品意外成為輿論焦點。

據悉，該藥品主要用於改善男性性功能障礙（陽痿）。泌尿科專家表示，該藥物藥效通常在服用一小時後顯現，且全炫茂處方的 100 毫克屬高劑量版本，通常是在低劑量（50 毫克）效果不彰時才會開立。

輿論由疑轉悲：網友感嘆「到底多委屈才願意公開這個」

此項極具隱私的用藥資訊曝光後，在韓國網路社群引發巨大迴響。部分網友聯想到全炫茂過去曾多次在節目中提到受脫髮困擾，而部分脫髮藥成分（如非那雄胺）確實可能產生性功能障礙的副作用，因此推測其用藥可能是為了抵消脫髮治療帶來的副作用。

儘管曝光了尷尬的私密用藥，但全炫茂「毫無保留」的自清行為反而贏得了大眾的同情。許多網友紛紛表示：

「他得有多委屈才會說出服用這種藥的事？」

「如果刻意塗黑反而會被傳得更難聽，乾脆坦蕩蕩公開的精神令人佩服」



目前，韓國警方仍在就相關細節進行最後核實。此波醫療爭議起源於藝人朴娜萊（朴娜勑）等人被質疑接受不法醫療服務，進而延燒至全炫茂等多名藝人，後續是否會有更多藝人涉入，仍備受外界關注。

