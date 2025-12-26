林峯爆只有宣萱敢趷古天樂！重提篤心口NG真相　古仔拒絕宣萱擁抱

娛樂訪談節目《一周星星》，逢周日晚10點翡翠台播映。節目每集將瞄準影視圈及歌壇等焦點人物進行訪談，並由區永權、許文軒、王鎮泉、潘盈慧輪流主持，本周日晚（28日）播出的第四集，嘉賓是還未正式上映已熱爆全港的電影《尋秦記》四位主演古天樂、宣萱、林峯及朱鑑然，主持則是區永權。



《一周星星》第四集，嘉賓是還未正式上映已熱爆全港的電影《尋秦記》四位主演古天樂、宣萱、林峯及朱鑑然。（公關圖片）

今集《一周星星》絕對可以「笑聲笑聲滿載溫馨」形容，單是古仔與宣萱的爆笑互動，已值回票價！先說「本尊Fact Check」環節，區永權求證古仔是否如傳聞所指「唔畀人趷得」，現場即時變得儼如聯歡會般熱鬧。古仔先是很大反應：「你講咩呀？（馬上指著宣萱）佢嗰日唔趷過我唔開心。」區永權聞言接招追問宣萱：「傳聞呢個世上，得你一個可以對住鏡頭趷佢（古仔）。」古仔聞言又「搶答」：「我澄清番先，佢唔對住鏡頭都係趷架喇。」不過宣萱對二人一唱一和卻大力抗議，並指區永權都會寸古仔，古仔聞言再搞笑謂：「我好記仇嘅，你死緊喇今次！」

呢個白眼，係咪正先。（公關圖片）

古仔暗示畀宣萱趷到冇晒感覺

此時林峯加入戰團，不過卻並非為宣萱護航：「我喺度諗緊邊一日你係冇趷佢嘅，又好似冇…」、「我未見過有其他人趷佢」。被圍攻的宣萱，即強調「開工我冇趷佢嘅」，豈料古仔依然反對：「你咁都夠膽講嘅？！」由於戰況太過混亂，區永權嘗試作出精闢分析打圓場：「你（指宣萱）會唔會趷佢（指古仔）趷到趷咗都唔覺得趷緊佢呢？」宣萱聞言竟哈哈大笑：「咁我真係唔知。」眼見「沉冤得雪」，古仔加多兩錢肉緊謂：「咪係咯！（點解你畀佢趷？）咁我都唔知吖嘛，我都慣咗喇嘛，你估我想架？！」宣萱在節目中，還會大方分享成功「趷古仔」秘訣，萬勿錯過。

宣萱在節目中，大方分享成功「趷古仔」秘訣。（公關圖片）

古仔笑宣萱「成日郁手郁腳」

其實宣萱除了把口唔放過古仔，連「雙眼」及「雙手」亦對古仔「零客氣」。事緣其中一Part，宣萱詳談拍攝電影版《尋秦記》時，與當年的當家花旦郭羨妮再度聚首「仲啱傾過以前」時，古仔因一句「即係以前唔啱傾」口多多搭嗲，被宣萱「反白眼」攻擊兼被負評「搞屎棍」；之後宣萱提到重遇歐瑞偉（角色陶總管）時感覺很強烈，並指很快便能投入與對方的感情戲時，古仔又再口多多：「即係你同陶總管有感情線，你意思係。」宣萱聞言嬲到狂打古仔，古仔只能無奈回應：「成日郁手郁腳。」之後宣萱應區永權要求向古仔表達謝意，熱情的她即作勢送上「熊抱」，古仔見狀即閘住：「唔好郁手郁腳呀喂」、「唔好摸呀！」最後連環慘食檸檬的宣萱竟出拳狂打古仔，十分搞笑。

宣萱想攬古仔表達謝意，但古仔似乎想謝絕好意。（公關圖片）

宣萱想攬古仔表達謝意，但古仔似乎想謝絕好意。（公關圖片）

宣萱呢吓又係打得好激動。（公關圖片）

妙談當年「篤到狂笑」NG網紅片

古仔和宣萱還大方談及了劇集《尋秦記》廣傳至今的網紅NG片，談到其中一條古仔因大力篤宣萱心口、篤到宣萱忍不住爆笑的NG片時，宣萱時隔多年依然覺得搞笑又委屈：「我睇親都笑，我估我睇三十、甚至一百次都會笑」、「佢冇當我女人咯，總之係…可能對佢嚟講（力度）四架啫，但對我嚟講已經係七、八架喇。」古仔聞言只能回應：「篤本身唔大力唔係叫做篤嘅，叫做撩！」隨即應區永權要求即場示範向宣萱「撩穴」，宣萱見狀即靈活閃避：「唔好撩我！」

當年呢條NG片熱爆網。（公關圖片）

當年呢條NG片熱爆網。（公關圖片）

當年呢條NG片熱爆網。（公關圖片）

古仔想再篤宣萱，但宣萱好精靈咁避開咗。（公關圖片）

古仔爆宣萱愛說話：佢平時一定會同我講嘢，我病嗰日我先唔應佢架咋

玩了一大輪，古仔才正式為當年力度過猛解畫，期間他除會大爆宣萱「唔記得對白瘀事」，還笑言宣萱一分鐘都不能停下嘴巴，古仔：「你叫佢現場唔講嘢一分鐘係冇可能嘅事嚟，呢個係真事。」、「佢平時一定會同我講嘢架，除咗我病嗰日我先唔應佢架咋。」面對古仔連環強攻，宣萱一度使出「搞笑扁嘴樣」無聲抗議，豈料古仔照辦煮碗扁嘴「反擊」，想親眼直擊兩位大細路更多爆笑互動，密切留意今晚播出的一集《一周星星》。

古仔笑言宣萱一分鐘都不能停下嘴巴：「你叫佢現場唔講嘢一分鐘係冇可能嘅事嚟，呢個係真事。」（公關圖片）

呢吓小學雞鬥扁嘴大賽真係笑死。（公關圖片）