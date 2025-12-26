楊采妮進駐小紅書曬近照超凍齡　新加坡豪宅變雙胞胎兒子賽車場

一代「玉女掌門人」楊采妮（Charlie）自2017年誕下雙胞胎愛子後，便逐漸淡出幕前，隨新加坡籍丈夫定居當地低調生活。近日（12月24日）這位女神驚喜宣布正式進駐內地社交平台「小紅書」，為了慶祝開設帳號及迎接聖誕佳節，她上載了一段一家人溫馨過節的珍貴影片，除了令其位於新加坡的豪宅罕有曝光外，更讓粉絲難得一窺她那一對8歲兒子的活潑成長日常。

楊采妮新加坡豪宅溫馨過聖誕

在這段溫馨影片中，楊采妮的一對雙胞胎兒子成為了最搶鏡的主角。畫面中所見，兩兄弟精力充沛，在家中興奮地跑跑跳跳，活力十足。為了迎接聖誕，一家人合力佈置一棵巨型聖誕樹，楊采妮感嘆時光飛逝，憶述兒子們以前還需要爸爸抱著才能掛上飾品，如今卻已「暴風式長高」，身高甚至超越了她的肩膀，能主動幫忙組裝聖誕樹。影片中兩兄弟更手牽手在戶外漫步，盡顯手足情深。

這段影片亦意外令楊采妮位於新加坡的豪宅內部細節大曝光。從鏡頭可見，其愛巢空間感極強，採用擁有氣派樓梯的複式設計，全屋鋪設了高雅的大理石地板，寬敞的客廳更設有直通戶外私家花園的落地玻璃門，採光度十足。最引人注目的是，在偌大的客廳地板上，竟然擺放了一組大型的《瑪利歐賽車》（Mario Kart）「彩虹賽道」玩具，將豪宅一角瞬間變身為孩子們的專屬「賽車場」。即使放置了如此佔地的巨型玩具，客廳空間仍顯得綽綽有餘，足見其居所之寬敞奢華。

楊采妮曬圖凍齡似大學生

楊采妮雖然已屆51歲之齡，但保養得宜。她今次悄悄開通小紅書，並一口氣分享多張生活近照，隨即在平台掀起熱烈討論。照片裏的她不論是在家抱著愛犬、還是在戶外休閒合影，臉上均沒有刻意修飾的痕跡，狀態極佳的她反而更顯清新脫俗，直接刷新網民對凍齡的想像，不少人更驚呼：「這根本是大學生等級！」

此外，楊采妮開通帳號的消息，亦釣出好姊妹許茹芸（Valen）特意發文祝賀，直接點名歡迎她加入。短短一句互動，便讓粉絲見證兩人多年不變的深厚閨密情，為這次女神「回歸視野」增添了一份暖心溫度。