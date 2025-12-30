存酒人劇情6-10集丨邱傲然與安柔潔感情升溫　盧鎮業出獄被揭畸戀

ViuTV原創劇《存酒人》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。而在酒吧進行倒數的階段，眾人為這裏帶來令人難以忘懷的燦爛時光。

《存酒人》第6-10分集劇情

《存酒人》第六集（12月29日 星期一）

監獄門外，燁仔（邱傲然飾）與阿當（楊樂文飾）特意前往監獄迎接剛出獄的昔日好友BJ（盧鎮業飾）。BJ曾是酒吧的的單口喜劇演員，與眾人交情甚篤，惟其突然入獄的原因一直是個謎。隨著他重獲自由，一支由骨妹Abbie（梁雍婷飾）留下的存酒，終於揭開了這名笑匠當年入獄背後，一段不為人知的畸戀往事。

《存酒人》第七集（12月30日 星期二）

都市夫婦相處時間原本已捉襟見肘，若加上育兒重擔更是雪上加霜。Amy（余香凝飾）與Steven（梁仲恆飾）因工作性質迥異，一人需日夜顛倒輪班，另一人則頻繁離港，平日聚少離多。難得兩人同日休假，本欲享受久違的二人世界，豈料話題一觸及孩子的成長問題，原本甜蜜的溝通隨即演變成激烈爭執。

另一方面，負責為這對夫婦送還存酒的燁仔，在執行任務的同時亦迎來感情線的新進展，他與阿雪（安柔潔飾）經過連番相處，關係有望更進一步。

《存酒人》第八集（12月31日 星期三）

在眾多酒客之中，車房老闆「啞仔」（陳健朗飾）總是格外引人注目。鬼妹（徐㴓喬飾）聽聞過關於他的種種傳聞，當中一段涉及江湖女子Vic的往事最令人動容。

一切源於Vic遭江湖大佬東哥追殺，危急關頭躲進了「啞仔」的車房。「啞仔」因憐憫其遭遇而大膽收留這名陌生女子。在短短三日的避難時光裏，兩人由憐生愛，關係發展得如電光火石般迅速。這段風馳電掣的愛情雖然短暫，卻因曾經共患難而變得刻骨銘心。

《存酒人》第九集（1月2日 星期五）

Jennie、阿寶和佩詩都是中學老師劉sir的學生。她們齊聚「市井酒吧」，目的只有一個：取回那支象徵她們與劉sir關係的存酒。在三人眼中，這位老師的形象各有不同，有人愛慕、有人怨恨、亦有人心存愧疚。這些難以釋懷的情結，皆因當年劉sir毫無預警的突然離職而變成懸案，令真相石沉大海，三人至今無法得知當年的隱情。另一邊廂，劇情支線亦有驚人發展。Ann姐的丈夫終於尋獲阿當，正當阿當嚴陣以待，預想雙方會爆發衝突之際，對方的舉動卻完全出乎其意料。

《存酒人》第十集（1月3日 星期六）

沒有太多人知道，當紅文青歌手Chia（何洛瑤飾）鮮為人知的前身，竟是龐克搖滾樂隊「下女」的主音。當年她與好友阿嵐（蔡曉童飾）追逐夢想，可惜無甚人氣。在現實和理想之間，兩人最終因理念分歧而拆夥，僅留下一支「解散酒」作紀念。正當燁仔見證這對昔日戰友藉領酒重聚之際，卻突然接獲一通電話，帶來了晴天霹靂的消息。

《存酒人》演員

邱傲然 飾 燁仔

酒吧員工，因醉酒喺市井酒吧打交鬧事而被雄哥要求喺酒吧打工還債，並且只能飲牛奶。

楊樂文 飾 阿當

客串樂手，浪子，燁仔好友，私家偵探，幫雄哥追尋存酒主人。

夏韶聲 飾 標叔

酒保

朱栢謙 飾 雄哥

酒吧老闆，會計師，因遇上交通意外而昏迷。

徐㴓喬 飾 鬼妹

酒保，想拜標叔為師但被標叔拒絕，對阿當有意思。

安柔潔 飾 阿雪

空姐，燁仔初戀，後來喺市井酒吧再度相遇而舊情復熾。