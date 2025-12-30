TVB劇集2025人氣排名出爐：《新聞女王2》《巨塔之后》也輸給它

2025年的TVB唔再只係賣情懷，幾套重頭劇無論係卡士定係劇本都係「大製作」級別。由年頭嘅懸疑燒腦劇，到年尾嘅視帝視后大混戰，話題多到食唔切花生。



雖然合拍劇強勢崛起，但本土味濃嘅小品依然有市有價。到底係邊套劇可以撼贏「Man姐」嘅霸氣？又有邊套黑馬劇令觀眾每晚準時坐定定追看？《DailyView 網路溫度計》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》，為大家盤點2025年 TVB Top 10最具人氣劇集，第一名嘅熱度竟然係第二名嘅兩倍，真係「一家人」最無敵！

DV小教室：《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測、爬梳港澳地區2萬個公開網站頻道，包括新聞媒體、各大Social Media、Forum以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路Posts和Comments ，數值愈大代表項目的討論度愈高。

【懶人包】一個圖輯看清2025年TVB劇集Top 10流量榜：

Top.10 痞子無間道

由周嘉洛、陳瀅、JW 王灝兒同朱敏瀚組成嘅「痞子四劍俠」強勢回歸！延續上一輯《痞子殿下》嘅無厘頭風格，今次《痞子無間道》玩盡武俠片同臥底片嘅梗。雖然係古裝劇，但充滿現代潮語，笑位密集到令網民話：「食飯千祈唔好睇，會噴飯。」

最正係四位主角嘅默契依然咁好，劇中各種「相愛相殺」嘅場面被剪成短片瘋傳。雖然有人覺得劇情太膠，但勝在輕鬆減壓，係今年最具娛樂性嘅喜劇。

笑到有腹肌！嘉洛同陳瀅真係好有火花，唔用腦睇劇首選！ 網民留言

Top.9 執法者們

呢套劇單睇卡士已經贏一半！集結三大視帝陳豪、馬國明、黃宗澤，簡直係「有生之年」系列。劇集主打執法部門之間嘅角力，動作場面拳拳到肉，加上係大製作合拍劇，畫面質感似足電影。

《執法者們》劇照（微博@優酷港劇場）

雖然劇情被指有少少「大路」，但三大男神同場飆戲已經夠睇頭。特別係黃宗澤飾演嘅亦正亦邪角色，壞得嚟又有型，成功俘虜一眾女觀眾嘅心。

三個視帝同框真係型到裂，不過劇情如果有新意啲就好啦！ 網民留言

Top.8 俠醫

TVB 拍醫療劇通常都係講西醫，但今次《俠醫》轉玩中醫題材，真係令人耳目一新！由視帝陳豪飾演嘅跌打醫師，唔單止醫術高明，仲充滿人情味。劇集唔係賣血淋淋嘅手術場面，而係主打溫馨治癒，睇住佢用傳統醫術幫街坊解決奇難雜症，加上守護家傳藥油廠嘅情節，感覺特別親切又貼地。

女神張曦雯（Kelly）今次亦有突破，化身凡事講求利益嘅地產經紀，同陳豪呢個「古法」醫師由鬥氣冤家變情侶，CP感十足！兩個人嘅互動搞笑得嚟又有愛，特別係陳豪幫 Kelly 把脈針灸啲戲份，睇到觀眾心郁郁。劇本輕鬆幽默，絕對係今年嘅黑馬之作。

陳豪做中醫真係入型入格，講嘢個調調好正！同 Kelly 鬥嘴超好笑，呢種輕鬆小品反而更有追看性！ 網民留言

Top.7 麻雀樂團

呢套劇有洋蔥！作為李佳芯（Ali）嘅離巢告別作，《麻雀樂團》未播先紅。劇集以麻雀為題材，講述一家人點樣透過打牌修補關係，劇情溫馨又貼地。

Ali飾演嘅角色既有一家之主嘅堅強，又有女性嘅溫柔，演技爐火純青。結局篇嗰場「最後的四方城」，睇到無數觀眾眼濕濕。網民話呢套劇係近年最治癒嘅作品，雖然無大場面，但勝在人情味濃。

Ali 演技真係無得輸，睇住佢最後一次喺 TVB 出現好唔捨得，喊死人咩！ 網民留言

Top.6 巨塔之后

被譽為「醫療版新聞女王」，由宣萱擔大旗，帶領一眾實力派演員上演醫院權力鬥爭。宣萱飾演嘅醫院高層，霸氣程度直逼 Man 姐，佢同陳展鵬、馬國明之間嘅角力充滿張力。

《巨塔之后》劇照（微博@優酷港劇場）

劇集遠赴歐洲實地取景，畫面靚到好似旅遊特輯。網民最 Buy 係劇中對於人性貪婪嘅刻畫，每個人都有自己嘅算盤，反轉再反轉嘅劇情令人慾罷不能。

宣萱氣場勁到震，同陳展鵬對戲好精彩，呢啲先係大台應有嘅水準！ 網民留言

Top.5 刑偵12

千呼萬喚！林保怡時隔多年重返娘家，夥拍陳法蓉主演嘅《刑偵12》，絕對係今年最「燒腦」之作。劇集走暗黑風格，案件環環相扣，唔到最後一集都唔知誰是真兇。 林保怡與陳法蓉這對昔日《鑑證實錄》經典拍檔，相隔 33 年再聚首，今次雖然唔係演情侶，但兩人之間嘅對手戲依然張力十足。林保怡飾演嘅怪才探員擁有多重人格，微表情演技被網民封神，而陳法蓉嘅角色亦充滿神秘感，被網民大讚係「凍齡女神」。

Bowie 同 Monica 終於合體！劇本好高質，睇少一分鐘都跟唔上！ 網民留言

Top.4 金式森林

豪門爭產劇永遠有市場！《金式森林》由郭晉安飾演家族掌舵人，面對幾個仔女爭身家，展現出「笑面虎」嘅深沉城府。不過最爆嘅係佢同陳曉華（Hera）嘅忘年戀，相差 31 歲嘅 CP 感竟然意外地好！

劇中「方家」嘅豪宅佈景同埋名牌服飾亦係一大看點。雖然劇情有啲狗血，但勝在節奏快、金句多，郭晉安每一場發火戲都係演技教學。

安仔做奸角真係好睇，同 Hera 父女戀原本以為好怪，點知又幾甜！ 網民留言

Top.3 奪命提示

由文偉鴻監製，陳山聰、劉穎鏇、張振朗主演，繼續打正旗號賣「動作+懸疑」。劇集講述神秘訊息引發連串命案，節奏緊湊到透唔過氣。

最令網民熱議嘅係劇中嘅埋身肉搏場面，劉穎鏇嘅「打女」形象入型入格，被讚係新一代動作女星。加上劇情涉及暗網、高科技犯罪，題材新穎，成功吸納咗一班年輕觀眾支持。

Jazz 嘅劇果然係打得勁，劉穎鏇啲腿功好犀利，劇情反轉到估唔到！ 網民留言

Top.2 新聞女王2

Man姐 is back！TVB話題劇《新聞女王》喺下半年強勢推出續集《新聞女王2》，熱度依然爆燈。今輯唔止講新聞部內鬥，仲殺入埋政商界，格局更大。

《新聞女王2》劇照（微博@優酷港劇場）

除了精彩劇情受到網友討論，各演員在戲外都受到關注；如佘詩曼因主演港劇「新聞女王2」再創事業巔峰，人氣更是有增無減，頻繁穿梭各地出席活動。新加入嘅黃宗澤同阿佘嘅對手戲更加係火花四濺，每句對白都係職場金句，被網民奉為「打工仔聖經」。

Man 姐氣場無人能及！第二輯劇情更加黑暗，睇得好過癮，期待阿佘再攞視后！ 網民留言

Top.1 愛·回家之開心速遞

真正嘅王者！無論外面個世界點變，《愛·回家》依然係香港人每晚 8 點嘅指定動作。作為長青劇集，佢全年都有熱度，根本係斷層式第一！

劇組最勁嘅地方係「抽水」夠快，常配合城中熱話，成為網友茶餘飯後討論話題。無論係奧運熱潮、網上騙案定係娛樂圈八卦，熊家同龍家都可以即刻拍成單元劇，好笑又有共鳴。對於好多網民嚟講，佢唔止係套劇，更加係生活嘅一部分。

愛回家已經係生活習慣，無睇好似少咗啲嘢咁，編劇抽水真係世界級！ 網民留言

2025 Top10 TVB劇集流量榜（網路溫度計DailyView授權使用）

