《炸雞特攻隊》男星驚傳拍劇中途送院　揭患「突發性耳聾」需留院

以電影《炸雞特攻隊》走紅，曾隨實境節目赴台取景的韓國男星孔明，驚傳因健康狀況亮紅燈緊急入院。



根據韓媒《New1》、《Newsis》綜合報導，孔明因「突發性耳聾」（俗稱耳中風），目前已全面暫停演藝活動並住院接受治療。

孔明因「突發性耳聾」（俗稱耳中風），目前已全面暫停演藝活動並住院接受治療。

孔明出演《炸雞特攻隊》、《我死的一週前》、《捲捲初戀》等多部影視作品：

拍攝中突發暈眩 經紀公司證實：入院觀察中

據演藝圈知情人士透露，孔明是在拍攝tvN新劇《隱袐的監察》期間，突然感到嚴重暈眩且聽力異常。劇組不敢大意，隨即取消了當天的拍攝行程，緊急將他送往醫院治療。經紀公司Saram娛樂隨後也證實了這項消息，表示：

孔明確實因暈眩症狀入院，目前正積極接受治療與休養。

「突發性耳聾」通常是在無預兆的情況下，3天內突然發生聽力受損，且多為單側耳鳴或失聰，並常伴隨嚴重的暈眩感。由於這類病症的黃金治療期極短，若未及時處理恐造成永久性聽損，因此醫師建議必須立即住院觀察。

復工時間表曝光 《隱袐的監察》預計明年首播

所幸經過初步治療後，孔明的身體狀況已有所好轉。公司透露，孔明展現了強烈的回歸意志，預計最快將在2026年1月2日回歸劇組。

孔明（右上）主演電視劇《隱袐的監察》。（NAVER）

電視劇《隱袐的監察》由申惠善與孔明領銜主演，講述擁有神祕背景的冷酷稽核室長「朱仁雅」，與意外被下放至處理醜聞部門的王牌隊員「盧基準」之間，展開的浪漫喜劇。該劇自2025年9月開拍，原定於2026年上半年在tvN周末檔播出，目前劇組將根據孔明的恢復進度微調行程，目標仍是準時與觀眾見面。

退伍後行程滿檔 「拼命三郎」健康發出警訊

自2023年6月退伍以來，孔明工作行程滿檔，堪稱「演藝圈勞模」。除了即將播出的《隱袐的監察》外，他2025年已推出《我死的一週前》與 Netflix《捲捲初戀》，未來還有MBC新劇《你的球場》及Netflix影集《丈夫們》等作品排隊上片。

