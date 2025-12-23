《單身即地獄》車炫承血癌痊癒！稱如收聖誕禮物　鼓勵病友別放棄

2025年演藝圈不少人爆出罹患血癌，除了57歲「荒謬大師」沈玉琳以外，34歲韓國猛男藝人車炫承以「宣美御用舞者」爆紅，曾參與知名戀綜《單身即地獄》第一季，未料也在9月宣布罹患血癌，更為了罹病期間遇上韓國醫療罷工，差點沒有醫院要收治他而崩潰。



12月22日傳出好消息，車炫承在Instagram上宣布痊癒，也稱這份喜訊對他而言猶如聖誕禮物，希望所有病友們都不要放棄希望。

車炫承發IG「各位！我痊癒了！」告訴大家抗癌成功。（502bright@IG）

車炫承宣布血癌痊癒 結束半年抗病生活

車炫承昨天在Instagram上分享好消息，先用斗大的「各位！我痊癒了！」字樣發出圖片，也用文字透露抗病以來的心路歷程，首段就先寫到：

2025年12月22日，彷彿永無止盡的抗癌生活終於落幕了。

在獲得痊癒的診斷之前，車炫承心中也不斷擔心「如果好不了怎麼辦」、「腦出血呢？腦梗塞呢？」等，就怕狀況只往不好的一面發展。

但車炫承轉念一想，既然無法阻擋惡化，那至少要讓病程放緩，

如果連我的心態都變得軟弱，那病況也會加速惡化。

車炫承也聊到化療期間的痛苦，有時身體沒有發冷也不覺得痛，只是在平靜休息，護理師卻跑來說他的體溫高達40度、趕緊開退燒藥給他，這也不禁讓車炫承體悟到：「包含痛苦都是讓我活下去的其中一個過程啊。」車炫承開始與病痛共處，也變得笑口常開。

車炫承康復稱猶如收到聖誕禮物 祝福其他病友別放棄

昨天收到痊癒的報告後，車炫承表示：「我原本都不敢期待何時可以結束，現在的心情猶如收到聖誕禮物。」他期許之後能更照顧自己的身體，同時也祝福其他病友，

我相信此時此刻也在跟病魔搏鬥的所有病友一定會痊癒的。會幫大家祈禱，不要太疲倦也不要太累，也拜託不要放棄笑容與希望。

車炫承2018年跟宣美一起在Waterbomb上表演，精壯身材加上帥氣臉蛋，雖然只是作為舞者登台卻也因此一炮而紅，更因多次合作而被封為「宣美御用舞者」。他還曾參與Netflix《單身即地獄》第一季、Mnet《Be Ambitious》、Netflix《體能之巔：百人大挑戰》等節目，甚至還以演員身分出道，未料就在韓劇播出之際，6月就罹患血癌，震驚外界。

