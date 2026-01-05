尋秦記｜滕麗名拍攝受傷坐輪椅片流出　陳浚霆被批冇風度急澄清

藝人滕麗名近日於社交平台公開了2019年拍攝電影版《尋秦記》時的受傷片段。片中見滕麗名腳受傷，需要坐在輪椅上出入。但由於滕麗名凍齡有術，樣貌與5年後分別不大，令不少網民誤以為她近日再次受傷，紛紛留言慰問，嚇得她趕緊澄清：「拍《尋秦記》嗰陣㗎，好返啦！」

近日滕麗名於社交平台公開了2019年拍攝電影版《尋秦記》時的受傷片段。（ig@sheepyjoycetang）

陳浚霆「寸嘴」互動惹火

不過，這段舊片卻令其《愛回家》拍檔陳浚霆（Andrew）意外成為眾矢之的。片中見陳浚霆在旁非但沒有幫手推車，更發揮「風少」本色毒舌笑指：「你快啲好返啦隻腳，我哋真係等唔到你好耐，哈哈哈……我好想幫你推，畀我幫你呀！」滕麗名隨即幽默回絕，指自己活動自如，更可順便減走手臂「bye bye肉」。陳浚霆再接再厲「補刀」：「我未收到聽日通告，唔知有冇時間同你嘥」，又笑問滕麗名手臂是否硬如石頭，互動雖然惹笑，卻令網民留言直斥：「個男仔好冇風度！」

片中見陳浚霆在旁非但沒有幫手推車，更發揮「風少」本色毒舌。（ig@sheepyjoycetang）

令網民留言直斥：「個男仔好冇風度！」（ig@sheepyjoycetang）

陳浚霆親自回覆自辯

眼見「風度危機」爆發，陳浚霆不敢怠慢，親自現身評論區為自己平反。他留言解釋：「我要澄清一下，我有幫手推過，但係尊敬嘅前輩鍾意自己嚟。」強調自己並非袖手旁觀。其實在片段中，現場更有同事打趣建議滕麗名如果不靠人幫，應該試試在難度更高的地毯上推輪椅而非雲石地。

陳浚霆親自現身評論區為自己平反。（ig@chandrew117）

其實陳浚霆都想幫手推輪椅的，只是被滕麗名拒絕。（ig@sheepyjoycetang）

兩人戲外合體拆盲盒火花十足

這對「歡喜冤家」不久前才合體拍攝影片大玩「拆盲盒」。片中他們拆開《尋秦記》的造型小卡，陳浚霆再次發揮調皮本性，祈求抽到滕麗名小卡：「我唔要真人，我要卡啊！」令滕麗名哭笑不得。