何沛珈阮浩棕傳足2年戀情告終　兩人同場冇尷尬仲係「好朋友」

「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕緋聞始於兩年前合作劇集《異空感應》時擦出愛火。儘管兩人從未公開承認戀情，但這段關係在圈中已是半公開的秘密。然而，最近驚傳分手，結束了長達兩年的地下情，女方近日受訪時亦親口證實已回復單身半年，並透露兩人「依然係好朋友」。

阮浩棕表示沒聽過無綫有「禁愛令」。（陳順禎攝）

今日（5/1）何沛珈與阮浩棕齊齊現身尖沙咀出席活動，阮浩棕接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋係好朋友嚟，而家都係好朋友嚟。（係咪因為『禁愛令』？）我睇報道有講，可能大家會諗TVB有禁愛令，但我就覺得喺公司嘅立場係我哋工作表現係點樣，對我同佢最重要嘅係工作係點樣。而公司有冇禁愛令我就覺得係冇呢樣嘢，而我覺得公司同我哋都想專注喺自己嘅發展。」

被問到談戀愛是否會令人分心無法專心工作？何沛珈接着說：「其實我覺得每一段關係都會令你明白啲乜嘢，又會令你學會啲乜嘢。甚至乎可能經歷咗一段關係之後，會令到你可能喺演戲上會有其他嘅得着，咁但係我自己嚟講，我就其實我將工作同愛情我就覺得分得好開嘅。」

何沛珈阮浩棕傳足2年戀情告終，今同場沒有尷尬 。（陳順禎攝）

何沛珈又指做演藝圈工作時間不穩定，如果真正拍拖，雙方需要互相遷就：「我又覺得如果真係搵到另一半嘅話，其實所有關係都係要磨合嘅，即係並唔係話咁每個人都冇人係完美嘅，即係你完全你唔會搵到一個100%、完全可以配合到你嘅人，其實每段關係要磨合，咁如果真係好愛嗰個人嘅話，其實我又覺得時間都唔係一個問題，咁當然啦，我覺得我哋呢一行比較好唔穩定。」