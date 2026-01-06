苑瓊丹投資千萬開公司簽陳山聰　陳百祥自爆選香港小姐提拔佘詩曼

苑瓊丹在佛山舉行新直播公司「星耀星柏」開幕儀式，邀請一眾圈中好友出席，包括陳百祥、陳浩民、鄭則士、黃一山、林子聰、羅天池、金剛、黃子揚、李焯寧、金剛、張穎康、張美妮等等，苑仔仲宣布與「視帝」陳山聰簽約，齊齊直播拍住上！

陳山聰笑言苑仔一直鍾意「靚仔」，更「睇住」自己成長，所以很安心合作:「其實我覺得最重要是大家互相信任、誠意，大家都覺得有合作的空間和同一陣線，這是最重要！我在內地經驗不及苑仔，她是我的盲公竹，就好像小時候，也是她告訴我要怎樣做戲，TVB年代已經是這樣，今天又繞了一圈再次合作！」山聰笑言未知直播收入，但兒子始讀小學，要苑仔幫補補習費，場面非常好笑！

苑仔表示今次投資過千萬，對陳山聰非常有信心:「他基本上是我第一個簽約藝人，無論護膚、滋補、時裝、甚至做運動，他各方面很適合做直播，十分有說服力！第二件事就是他知道我唔係古靈精怪，起碼他和我一起合作，不會有人跣佢！我們合作很簡單，就係做好這件事，做不好又唔會比人留難。」

呢日除了陳山聰外，陳百祥、陳浩民都力撐好友出席，叻哥仲爆新出爐視后佘詩曼昔日往事:「當年係我提攜佢出嚟，你地知唔知？我喺意大利識佢媽媽，得我一個知邊個係佢老豆，所以佢當年選香港小姐時，佢媽媽打比我話個囡選香港小姐，咁我話包佢頭三名，我諗住亂噏，點知佢真係第三！」

叻哥表示苑仔曾飾演自己女友，除秀姑外只會「俾面」苑仔。提到好友曾志偉宣布離任 TVB 高層一事，叻哥為對方送上祝福:「替佢開心！功成身退！我覺得佢做得很好，現在沒有人可以坐在那個位置那麼久，因為你很難將一個已經低層的事業，慢慢拉上來，不過很辛苦的！我也覺得佢很辛苦，但現在功成身退，他自己覺得開心就好，做甚麼都是自己覺得開心就好，不用理會別人說甚麼，像我這樣口沫遮攔都不會死！」

陳浩民表示曾與苑仔直播，被對方口才折服外，更要「揞住」苑仔個嘴收口:「我直頭要揞住住佢個嘴，佢係咁講係咁講，到最後人哋都叫佢唔好講呢啲，咁我就出手揞住咗佢個嘴！(講緊咩？)唔記得啦！」叻哥突然插口:「講翻以前佘詩曼、以前啲女友。」嚇得陳浩民掩揞住叻哥，苑仔打圓場叫他講好友曾志偉，怎料叻哥繼續爆肚:「我地唔講矮過五呎嘅人！」

姚瑩瑩呢日都現身開幕禮，提到《尋秦記》上映仍非常興奮:「古生請了我去睇首映，其實我們成班演員都少聯絡，我話大家都要聚一聚，見到『大王』成家立室都成熟晒。」而李焯寧呢日一早到場，笑言為苑仔打點，希望早日拍住齊一齊做直播:「因為有苑仔一齊做的直播，就會有好的成績，所以我都喺度隨時候命！其實我都有戲癮，如果有短劇拍都好想參與的。」鍾潔怡、張美妮呢日都專程到佛山送祝福，美妮笑言想做直播了解「滋補品」，仲自爆當年「追女」時，不時逼老公進補，但未敢炮製「鹿鞭」等古怪食材予對方享用。