《愛拼才會贏》原唱者消失多年原因曝光　自揭曾花光近3000萬積蓄

2017年演唱會完，就鮮少露面的77歲寶島歌王葉啟田，1月6日宣布成為台灣第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》主秀，5月 9、10 日再現高流海音館開唱。



對於能出來唱歌，葉啟田相當開心：

開心愛聽我的歌的人，唱歌給他們聽。

《愛拼才會贏》可謂是葉啟田的代表作。（MV截圖）

過往他曾擔任2任台灣立法委員，但這卻也成為埋沒理想的主因。

葉啟田選舉花光錢 否認罹失智症

1991年，葉啟田成立台灣民主非政黨聯盟，後續葉啟田選過4次台灣立法委員，擔任過2次，他透露第一次選舉就花光積蓄，總共4千多萬（台幣，下同，約港幣990萬元），自己投入1千多萬（約港幣250萬），選第二次時，也投入4千多萬，只是那次沒有當選，收入頓時沒了，總共選了4次，花光了1億2千萬積蓄（約港幣2967萬元），他感嘆：

沒選上我就不唱歌，停了大概5年才又繼續去東南亞唱。

不過被問到還願不願意出來選舉？他不諱言：「想。」但有太多層面問題，錢也是一個主因。被問到有沒有因《愛拼才會贏》賺超過上億？他直言：「唱片公司有，我沒有啦。」

消失的這幾年，葉啟田因為沒打疫苗，盡量都待在家裡獨處，思考人生，他透露一直有一個沒辦法完成的事情，他內心有點內疚，曝最後心願：「自從進入台灣政界，對我的經濟，相當嚴重，要做一點好事情，要用到錢，想弄一個基金會幫助，但這個做很少。」他表示如果之後有賺到錢，一定會投入社會做公益。

這幾年葉啟田被傳罹患失智症、阿茲海默症、手抖、講話跳針等症狀，他笑說：「對我來講，我是很想思考，比較沒有可能，小毛病去門診，醫生也喜歡跟我聊天，聊到都變題外話，醫生就說：『你不會失智症』。」唯一就是左耳小時候就被診斷耳膜破掉，聽力減少25%，加上現在年紀大，功能退化，至於他常常握緊手，手會抖的症狀，他解釋：「喜歡自己按摩，手有穴位。」坦言身體沒有太大問題。

