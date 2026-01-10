佘詩曼自爆視呢位影后為頭號偶像　獲贈親製禮物秒變迷妹興奮到爆

「視后」佘詩曼（阿佘）向來以演技精湛、氣場強大的「女王」形象示人，但原來私底下的她也有充滿少女心的一面。近日她在訪談節目中，罕有地流露出「小粉絲」的羞澀模樣，自爆心目中最欣賞的演員是影后張曼玉，更分享了一段鮮為人知的「隔空」追星奇遇。



佘詩曼偶像竟是張曼玉

在節目中，當被問及「最欣賞的演員」時，佘詩曼毫不猶豫地回答是張曼玉，並大讚對方：「實在太有型了！」阿佘透露雖然入行多年，但自己從未與張曼玉見過面或正式合作，雙方僅止於「隔空交流」。

這段緣分始於四、五年前，當時阿佘的一位朋友得知她非常喜歡張曼玉，便將這份心意轉達給對方。正巧當時張曼玉沉迷於製作手工肥皂，得知阿佘的喜愛後，竟親手製作了一些手工肥皂，並附上一張親筆卡片託人送給阿佘。阿佘回憶起當時收到偶像禮物的心情，依然難掩興奮，直言當時「開心到爆」。

佘詩曼難掩迷妹本色

佘詩曼更表示張曼玉的所有電影她都非常喜歡，包括經典之作《甜蜜蜜》。主持人隨即打趣阿佘，指連視后余詩曼都有偶像，實在難得，並即場給予她「十秒鐘時間對著鏡頭向張曼玉講話」，他會想辦法傳達給張曼玉。豈料見慣大場面的阿佘竟然瞬間面紅，害羞地用雙手遮面，表現得不知所措。

佘詩曼笑言不知道該說什麼，擔心問「為什麼你演戲這麼好？」這類問題會顯得太「低能」。最終阿佘因太過害羞而無法完成「表白」，主持人就笑「你想好後電話send給我」，場面真係搞笑又溫馨。