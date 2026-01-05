82歲資深男星離世 曾任200多部電影武術指導 家屬揭告別式細節
撰文：TVBS新聞網
韓國資深演員金永寅（金營仁，Kim Young-in）1月4日傳出離世，享壽82歲，家屬日前悲痛證實死訊，同時透露告別式的細節。
據悉，靈堂設於新村「世福蘭斯醫院」，告別式將於6日早上舉行，消息一出令大批粉絲不捨。
金永寅出演多部電影作品，指導過李大根、金熙羅等影帝的動作戲：
金永寅1943年出生於京畿道楊平郡，畢業於京畿道商高和漢陽大學史學系，學生時期參加過曲棍球、橄欖球、拳擊等各種運動。
在60年代踏入電影圈，因為身手矯健，一開始在電影中擔任替身演員，經過幾年磨練，在1966年透過電影《燃燒的青春》正式以演員身分出道。
之後他活躍於大銀幕、小螢幕之間，曾演出《無血無淚》、《阿羅漢》、《哭泣的拳頭》、《外柔內剛》、《無風地帶》、《第三共和國》等，並且擔任200多部電影的武術指導，指導過影帝李大根、金熙羅等男星的動作戲。
