曾被判刑「台語歌后」保外就醫2年多屢傳烏龍死訊　身邊人揭近況

72歲「台語歌后」陳盈潔因涉及教唆偽造有價證券案，遭判刑3年2月，卻於2023年10月突發敗血症與腎衰竭，保外就醫2年多，期間狀況不佳，更屢傳烏龍死訊，至今仍在醫院治療。



音樂人許常德9日分享陳盈潔近況，指出陳盈潔重新學講話發音、寫自己的名字，偶有簡短對話，但前陣子突發感染，一度在加護病房奮鬥。

72歲「台語歌后」陳盈潔23年10月突發敗血症與腎衰竭，保外就醫2年多，期間狀況不佳，更屢傳烏龍死訊，前陣子突發感染，一度在加護病房奮鬥。（FB@許常德的地下手記）

許常德為陳盈潔籌醫療費 郭婷筠情義相挺

許常德提到，2年前他曾在高雄為陳盈潔舉辦「破浪人生」說唱會，為她進行醫療小額募款，「年底在高雄舉辦的那一場，一週內決定場地和演唱歌手，那麼匆忙的原因，是我希望陳姐最後的人生報導是跟音樂有關的」，更坦言當時認為陳盈潔的人生走到最後一程了。

沒想到出現轉折，意外開啟陳盈潔重生的一條路，許常德感謝說：

這兩年陳姐家人和許多不具名的人的小額捐款，默默且有力的支持，讓陳盈潔老師越來越安穩。

而他原打算舉辦線上音樂會，希望陳盈潔新的一年能繼續安養，並讓歌迷重溫她的經典作品，去（2025）年11月公布消息後，首位報名的歌手就是台語歌手郭婷筠。

郭婷筠視陳盈潔為貴人 意外收到新歌

許常德笑說，自己一共舉辦4場音樂會，每次郭婷筠都搶著報名，但由於他的演出時間改來改去，導致郭婷筠至今無緣參加，因此他決定替郭婷筠寫新歌《人生人聲人生》，唱的就是陳盈潔現在的心情。不過陳盈潔前幾個月遭受感染，在加護病房奮鬥，許常德請家人代為轉達，陳盈潔則以笑容回應。

對此郭婷筠也留言答謝許常德，並表示：

非常感恩陳姐對我的照顧跟疼愛，真的很愛陳姐，陳姐也是我演藝路上的大貴人。

網友留言除喊期待新歌，也盼望陳盈潔早日康復。

