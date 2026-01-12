37歲前TVB男星返澳做脊醫與女星老婆變網戀　為賀10年情終合體

現年37歲的前TVB男星羅孝勇（Sheldon）近年淡出香港娛樂圈，返回出生地澳洲攻讀脊醫課程，與事業重心在港的老婆王丹妮（Louise）長期分隔兩地，王丹妮更自嘲二人的關係猶如「網戀」。不過，近日這對「牛郎織女」終於在澳洲合體，以慶祝相戀10周年的大日子，其真實的恩愛互動曝光後，隨即閃盲一眾網民。



羅孝勇返澳做脊醫依然型仔

雖然羅孝勇近年忙於學業，過著半工讀的校園生活，但他近日罕有地在社交媒體上「浦頭」，分享了多張與老婆王丹妮在澳洲遊玩的靚相。從照片所見，暫別幕前的羅孝勇並未有因為學業繁重而走樣，身穿簡單T恤的他身形依然Fit爆，狀態大勇。

適逢兩人相戀10周年的重要里程碑，羅孝勇帶着王丹妮四處遊覽，無論是在大熱劇集《怪奇物語》（Stranger Things）的體驗展打卡，還是在標誌性的悉尼海港大橋前留影，羅孝勇都盡顯其陽光型男本色，帥氣程度絲毫不減當年，與星味十足的老婆極為登對。

澳洲合體睇Lady Gaga 王丹妮秒變小鳥依人

適逢相戀10周年紀念，羅孝勇亦為老婆送上超級驚喜。他在社交網以英文深情告白：「My wife loves @ladygaga , so she shall get Lady Gaga! 🙌Celebrating 10 years with the most amazing person in the world ❤️🤓」原來他特意安排帶王丹妮欣賞偶像Lady Gaga的演唱會。

從合照及影片可見，平日氣場強大的王丹妮在老公身邊秒變小鳥依人，甜笑不斷。而久未露面的羅孝勇雖然暫別幕前，但身穿簡單T-shirt 依然狀態大勇，盡顯陽光型男本色。其中一張二人在復古餐廳拍攝的照片更是充滿電影感，兩人情深款款地凝視著對方，眼中只有彼此，那種「拉絲」般的眼神交流，令甜蜜指數爆表。

王丹妮從單親媽媽到幸福人妻

這段童話般的愛情故事背後，其實經歷了不少考驗。王丹妮的感情路並非一帆風順，她在23歲時意外懷孕，誕下女兒Affa後與前男友因性格不合分開，獨力撫養女兒。作為單親媽媽，她一直咬緊牙關努力工作養家，直至經朋友介紹認識了《超級巨聲2》出身的羅孝勇。

羅孝勇當時在《超級巨聲２》贏得季軍，並藉此加入娛樂圈。（TVB）

羅孝勇對王丹妮可說是一見鍾情，但他最令人讚賞的是其廣闊的胸襟。他完全不介意對方的過去及單親媽媽的身份，拍拖時更樂於接受「三人行」。他對Affa視如己出，付出了滿滿的父愛與關懷，最終這份愛與承擔打動了王丹妮。二人在2020年低調註冊結婚，Affa更主動改跟繼父姓，改名為羅芷欣，足證羅孝勇在這個家庭中的地位。兩人結婚3年後，決定在澳洲補辦婚禮。